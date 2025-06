O Son do Camiño roza el cielo: agota abonos y aspira a batir su récord

O Son do Camiño 2025 se despide reafirmando su estatus como uno de los grandes eventos culturales del país. Ni la lluvia ni las previsiones meteorológicas poco favorables impidieron el entusiasmo que llenó el recinto para disfrutar de un cartel de 47 artistas que unió generaciones, estilos y nacionalidades. Con nombres como Bryan Adams, Estopa, Kase.O, Franz Ferdinand, Amaral, Duki, Bad Gyal, Juan Magán, Steve Aoki o The Prodigy, el festival se convirtió en un cruce de caminos que agotó sus abonos antes de abrir puertas.

Bryan Adams ofreció uno de los conciertos más nostálgicos. Sin permitir fotógrafos profesionales, el artista canadiense centró toda la atención en su directo que corearon miles de gargantas. Las precipitaciones no impidieron que se vivieran grandes momentos con Franz Ferdinand, Nil Moliner o Mikel Izal, que invitó al público a convertir el Monte do Gozo en un "paraíso en el que no hay forma de saber si fuera está lloviendo".

Salió el sol y el festival siguió brillando. Amaia, Kase.O y Bad Gyal Siloé, Carolina Durante o Juan Magán completaron el cartel de la jornada del viernes con mayores dosis de calor y de asistentes. La jornada del sábado cerró O Son por todo lo alto. Amaral, Dani Fernández o Estopa, precedieron a The Prodigy y su habitual explosión sonora. Finalmente, la madrugada concluyó con el DJ Steve Aoki, que tiró pasteles al público y convirtió el Monte do Gozo en una macrodiscoteca hasta las 4:00 horas.

Imagen de O Son do Camiño | Antena 3 Galicia

Más allá del aspecto musical, el festival podría volver a dejar cifras económicas de récord, en 2024 generó un impacto directo superior a los 23 millones de euros, una cifra que podría repertirse. Esta repercusión se traduciría en más de 1.000 empleos directos y más de 4.000 indirectos, según la Xunta de Galicia, que aporta cerca de tres millones de euros a través de la Axencia de Turismo de Galicia.

La ocupación hotelera en Santiago rozó el 90% durante el festival, con muchos establecimientos al completo, y la organización del festival y las instituciones locales y estatales desplegaron más de 300 efectivos de seguridad para cubrir los tres días de evento.

Habitualmente un 40% del público procede de fuera de Galicia, con visitantes de países como Portugal, Reino Unido, Suiza e Italia y muchos optaron por acampar desde el día anterior.

Desde su creación en 2018, O Son do Camiño se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario cultural español. Promovido por Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, ha logrado escalar hasta el top 4 de festivales de tres días más concurridos del país. Además, lideró en 2024 el Barómetro da Cultura Galega como el evento cultural más destacado del año. Para Santiago y para Galicia, O Son do Camiño ya no es solo música, es un fenómeno que, año tras año, va del Monte do Gozo… al cielo.

