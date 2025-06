Los mejores (y más virales) de la PAU 2025

No hay nada como la constancia y el esfuerzo diario. Es una idea compartida por nuestros cuatro protagonistas: la valenciana Melani García, los gallegos Martín Casanova e Inés Rivas y el extremeño Pablo Merino. Ellos son cuatro de los estudiantes españoles con mejores notas en la PAU. Ahora disfrutan de unas merecidas vacaciones y el curso que viene podrán escoger estudiar lo que quieran, aunque ya lo tienen bastante claro. Melani quiere estudiar Canto Lírico y Bellas Artes en su ciudad natal. Talento no le falta; lo vemos cada viernes en TCMS, en Antena 3. Sus interpretaciones de Shakira o de Beyoncé han impresionado al jurado y la han convertido ya en la favorita de la audiencia. Martín quiere estudiar Derecho, aunque no tiene intención de convertirse en abogado; piensa que la carrera de letras es una buena formación para indagar, con más tiempo, a qué rama del derecho dedicarse. Inés se decanta por la Medicina, la carrera con más empleabilidad de España. Y Pablo Merino quiere estudiar un doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas en Sevilla, otra de las carreras con más salida.

Reto viral "Reacción a la PAU"

Muchos de ellos han optado por conocer sus notas con el reto viral de la "reacción a la PAU". Un amigo o familiar le pregunta qué cree que ha sacado en esta u otra asignatura, el estudiante responde y la audiencia comprueba su reacción al conocer la nota oficial. La mayoría de los casos que encontramos en las redes son "decepciones" de alumnos que esperaban haber sacado mejor nota; pero desde luego este no ha sido el caso ni de Melani ni de Martín, que -aunque sabían que habían hecho una buena prueba- se sorprenden al saber que las notas son aún mejores de las esperadas.

Consejo para los próximos en examinarse

El consejo final que dejan a los que tengan que enfrentarse a la PAU el año que vienen es que estudien durante todo el curso porque "al final -dice Martín- este es un examen de todo el curso" y no una prueba de materias nuevas. "Compensa trabajar duro dos o tres semanas porque después serás libre para disfrutar". Eso es lo que están haciendo ahora ellos y bien merecido! ¡¡Enhorabuena, cracks!!

