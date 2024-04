'Wolbachia', la bacteria clave para acabar con el mosquito tigre en España

'Wolbachia'. Este es el nombre de la bacteria que podría jugar un importante papel para evitar la expansión del mosquito tigre en España ('Aedes albopictus').

Así lo ha revelado la revista científica 'Insects' con la publicación del estudio 'Infección por Wolbachia mediante hibridación para potenciar una supresión de 'Aedes albopictus' mediante técnicas de insectos incompatibles en el este de España'.

En la investigación han participado entomólogo y director técnico en Rentokil Initial, Rubén Bueno, junto con otros investigadores de la Universitat de València y la Agencia Nacional Italiana para la Biotecnología, Energía y Desarrollo Económico Sostenible.

¿Qué es 'Wolbachia'?

'Wolbachia' es un tipo de bacteria gramnegativas que vive dentro de las bacterias de los insectos y aparece de forma natural, pasando de una generación a otra a través de los huevos de los hospedadores.

Según 'Centers for Disease Control and Prevention', cerca de 6 de cada 10 de todos los tipos de insectos del mundo tienen Wolbachia. Sin embargo, la bacteria Wolbachia no puede enfermar a las personas ni a los animales como peces, aves o mascotas.

Una investigación relevante

El desarrollo del estudio introdujo una cepa de Wolbachia en una población de mosquito tigre asiático a través de un proceso de hibridación con el laboratorio ARwP.

Los cruces entre los insectos machos infectados por esta bacteria y hembras no infectadas dan lugar a una incompatibilidad citoplasmática (IC). En esta dirección, los huevos producidos entre machos de líneas híbridas y hembras silvestres no modificadas resultaron estériles en un 99,9%

Este resultado ha sido esperanzador para poder controlar la expansión del mosquito tigre. También ha reflejado la importancia de abordar los nuevos desafíos en salud ambiental y coordinar la implementación de métodos para el control de plagas con la finalidad de proteger a las comunidades de enfermedades transmitidas por vectores.

El peligro del mosquito tigre

El insecto recibe el nombre 'Aedes Albopictus'. Mide de 5 a 10 milímetros y es de color negro. Se crían en recipientes donde se acumula agua estancada durante más de una semana.

El mosquito tigre tiene su origen en el sudeste asiático. Su capacidad para transmitir enfermedades como el virus del Zika, el chikungunya o el dengue, hace que este tipo de mosquitos sea temido en toda España.

Además, el riesgo de sufrir de brotes epidémicos aumenta con el mosquito tigre debido a que es capaz de prosperar y adaptarse en entornos urbanos.

España registró la llegada de este mosquito en 2004. Tras 20 años la especie ha llegado a 40 provincias del territorio. Y, según las cifras del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, en España se ha presenciado hasta 16 casos de dengue autóctono desde el 2018.

