Vuelve la guerra de las hamacas a un hotel de Tenerife

Es una escena que se repite todos los años por estas fechas. Llegas a la piscina del hotel donde te hospedas para pasar tus vacaciones y todas las hamacas están ocupadas por toallas. Vayas a la hora que vatas. Incluso, hemos visto imágenes en las que a determinado horario, cuando se abre la verja de acceso a las piscinas, cientos de turistas salen corriendo a lanzar su toalla sobre la hamaca.

Cansada de situaciones como éstas, una turista que se hospeda en un hotel del sur de Tenerife, en costa Adeje, ha decidido "tomarse la justicia" por su mano. La clienta del hotel, harta de ver cómo durante toda su semana de vacaciones las mismas personas acaparaban las hamacas más cercanas a la piscina, decidió actuar y retirar las toallas que otros clientes habían dejado colocadas desde primera hora para reservar las tumbonas sin estar presentes. Una escena que grabó y después subió a la red social en un vídeo que acumula miles de visitas.

La usuaria de TikTok es @rachaelrogers11 y en el vídeo se ve cómo Rachael va retirando hasta siete toallas de las tumbonas y las va dejando en el suelo. Son las toallas del hotel, porque son todas iguales, de color azul. La turista comenta algo así como "decidimos darles una lección" y la mayoría de reacciones al ver el vídeo es la de aplaudir el gesto.

"Te levantas a las seis de la mañana para luchar por una hamaca"

Comentarios del tipo "bajas a la piscina, donde hay toallas y no hay personas, tiras las toallas para el jardín , pones la tuya y listo, que suban a recepción a reclamar, para que vean lo que les dicen. ¡No se reservan hamacas, Fin!”

Hay quien, incluso, recuerda que la mayoría de hoteles pone carteles advirtiendo de la prohibición de reservar tumbonas. "Generalmente hay carteles de que no se puede reservar hamacas, pero la gente lo hace y no hacen nada los del hotel". Una vez un socorrista lo hizo, el cliente se quejó y encima le echaron la bronca al trabajador".

Y, hasta con humor, a quien se decide a poner "Pagar una fortuna para tener que levantarte a las 6:00 a pelear tu hamaca con una luchona. Vacaciones de ensueño". El vídeo, que suma miles de reproducciones, ha reabierto el debate en redes sociales sobre esta práctica tan habitual en los hoteles. Pero mientras muchos usuarios aplauden la acción por considerar egoísta reservar el sitio sin utilizarlo, otros critican que se manipulen pertenencias ajenas.

Lo cierto es que cada verano vemos escenas parecidas. Y aunque el personal de los hoteles lo recuerde y se instalen carteles con la advertencia, muchos turistas siguen haciendo oídos sordos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.