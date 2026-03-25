La NASA planea crear la primera colonia humana en la Luna

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha anunciado una serie de medidas de urgencia para que Estados Unidos se convierta en la primera potencia en establecer una base permanente en la Luna. Medidas que se encuentran recogidas en un plan para regresar a la Luna en 2028 y que se han presentado en una rueda de prensa en Washington como parte de su evento 'Ignition' que cuenta con una inversión de unos 20.000 millones de dólares y se desarrollará en varias fases.

La urgencia llega porque la NASA tiene la obligación de cumplir la nueva Política Espacial Nacional de EEUU firmada por el presidente Donald Trump y que establece el envío de estadounidenses a la Luna antes del 2028, con vistas de establecer una presencia permanente en el 2030. Además, se busca preparar el terreno para futuras misiones más ambiciosas, es decir, que la Luna deje de ser un destino puntual y pase a ser un lugar donde se pueda desarrollar una actividad organizada.

El proyecto "más ambicioso" de la NASA

"La NASA está comprometida a lograr lo casi imposible una vez más: regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y llevar a cabo las demás acciones necesarias para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio", afirma la agencia espacial en el comunicado.

Isaacman ha explicado que será el proyecto más ambicioso desde la época del Apolo y que no se hará en solitario. Contará con la colaboración de empresas privadas como SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, así como con otros socios internos internacionales. "El tiempo apremia en esta competencia entre grandes potencias, y el éxito o el fracaso se medirán en meses, no en años", ha reconocido.

“Si no abordamos los cambios expuestos, nosotros podríamos perder esa carrera”, reconoció Isaacman apelando a que se trata de una carrera a contrarreloj con China.

El programa Artemis

La NASA ha informado de que un factor clave del proyecto es construir una base permanente en la superficie lunar en un período de unos siete años. Carlos García Galán, el responsable del programa Moon Base, ha explicado que en fases más avanzadas habrá varios módulos habitables y se intentará utilizar recursos de la propia Luna para mantener la actividad sin depender tanto de la Tierra.

A partir de 2027, se producirán aterrizajes casi mensuales de equipos y rovers con cargas útiles científicas en la Luna, inversiones en energía, comunicaciones y movilidad en superficie. Esto irá acompañado de una infraestructura escalable para sustentar la presencia humana a largo plazo. De este modo, asegura Isaacman, esperan poder dar el siguiente paso hacia Marte.

"El primer gran paso se dará este 1 de abril", cuando se llevará a cabo la misión Artemis II, que enviará a cuatro astronautas a rodear la Luna como una fase previa al inicio de los descensos. Esto forma parte del programa 'Artemis' que pretende que los viajes sean cada vez más frecuentes y comience así el establecimiento de la presencia permanente.

De ahora en adelante, la NASA ha asegurado que esto va a serprioridad y, por ese motivo, han decidido pausar el desarrollo de la estación orbital lunar Gateway para centrarse en la infraestructura de la superficie y los sistemas de transporte, pese a que no se descarta retomar ese proyecto más adelante.

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