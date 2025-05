Violentos disturbios en las fiestas de Abetxuko (Vitoria) dejan varios heridos y un menor detenido

En apenas unos minutos el recinto festivo del barrio de Abetxuko de Vitoria se convirtió en el escenario de una auténtica batalla campal.

Todo comenzó, sobre las ocho y media de la tarde de ayer, con una pelea entre dos jóvenes. Alberto Hornas, portavoz de la comisión de fiestas, nos relata que uno de ellos "se abalanzó sobre el otro chico, empezó a pegarle, lo tumbó en el suelo y allí siguió dándole puñetazos". Otro vecino nos comenta que llegó a noquearlo.

A partir de ahí, las peleas se extienden por todas partes. Las protagoniza un grupo de unas 150 personas vestidas de negro. Algunos llevaban palos.

Una mujer nos explica que comenzaban a pegarse en un punto para seguir luego en otro y después en otro.

Otro vecino nos comenta que fue todo un cúmulo de peleas en toda la plaza en la que se ubica el recinto festivo. Otro hombre nos subraya que eran muy jóvenes. De entre doce, trece, catorce años.

La polícía, desbordada

La policía estaba totalmente desbordada. Una vecina nos dice que no "daban abasto". La comisión de fiestas suspendió las mismas durante una hora. Alberto nos comenta que "era imposible pararles. Tenían un carácter agresivo. No reaccionaban, no hacían caso".

En un comunicado aseguran que estuvo en peligro la seguridad de los vecinos. Según Alberto, "no respetaban a nadie. Ni a personas mayores ni a chavales pequeños. Ellos buscaban su enfrentamiento y su pelea entre ellos y se llevaban a todo lo que venía por delante".

La Policía Municipal y la Ertzaintza tuvieron que pedir refuerzos. El saldo de las múltiples peleas, un detenido. Se trataría de un menor de edad. Además, un joven tuvo que ser trasladado al Hospital de Txagorritxu con heridas en la cabeza. Otros heridos fueron atendidos en tres ambulancias. La policía se incautó de cuchillos y navajas.

La comisión de fiestas ha advertido que si se repite algo parecido suspenderán definitivamente las fiestas.

