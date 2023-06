Violenta agresión a un taxista en la isla de Lanzarote

Un taxista ha sido víctima de un nuevo episodio de violencia este fin de semana en los alrededores del Centro Comercial Deiland, en el municipio de San Bartolomé, en la isla de Lanzarote

La agresión fue captada en vídeo por un transeúnte, mostrando cómo un individuo se enfrenta al conductor, propinándole patadas y golpes.

Dos hombres que acompañaban al agresor intentaron separarlos sujetándolo del brazo, pero segundos después el agresor volvió a golpear al taxista con una patada, hasta que finalmente los acompañantes lograron separarlos nuevamente, tal y como muestran las imágenes difundidas por 'La Voz de Lanzarote'.

Por el momento no se ha revelado el motivo de la agresión ni se tiene información sobre la salud del taxista, o si ha presentado denuncia ante la Policía.

No es la primera agresión a un taxista este año

El conductor se encontraba esperando a un cliente en la puerta de un hotel de Sevilla, cuando otra persona se metió en el coche: "un señor vestido de negro, rubio". El taxista le pidió que se bajase, explicándole que ya está ocupado con otro servicio.

Ambos se bajaron del vehículo y, una vez frente a frente, el agresor le escupió. "No me da tiempo a quitarme la saliva que ya me dio el primer golpe en el ojo y un segundo con el puño cerrado en la cara, entonces me caigo al suelo y ya no me acuerdo bien", recuerda el taxista.

"Después se vuelve contra mí y empieza a patearme y a pisarme la cabeza, coge mi móvil como arma y empieza a empotrármelo", contaba la víctima.