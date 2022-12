La violencia de género en mujeres mayores: más invisible y ligada a la economía

"Es lo que te ha tocado, el matrimonio es para toda la vida". Y así, año tras año han aguantado relaciones tóxicas donde el maltrato protagonizaba cada día. Han sufrido todo tipo de violencia, física, psicológica, "el control, los celos, el aislamiento, todo lo han experimentado". Y, en ocasiones, también sexual, "se han visto forzadas por sus maridos". Quien lo explica es Marta Jiménez, socióloga. Y habla de las mujeres mayores víctimas de violencia de género.

"El maltrato, el control, los celos, el aislamiento. Todo lo han experimentado"

Son esas mujeres que durante décadas han estado -o han tenido que estar- calladas, "no estaba bien visto exponerme como víctima. Se vivía dentro de lo que es núcleo familiar", matiza Sara Navarrete, psicóloga que ha tratado a algunas de estas supervivientes.

La violencia de género en mayores

Han estado, muchas veces, invisibilizadas y presionadas por el propio entorno. Han adoptado -o han tenido que adoptar- el rol de cuidadoras. Y eso les ha impedido dar un paso hacia delante.

Se han hecho cargo de sus hijos, "los hijos muchas veces frenan el salir de esa relación", explica Navarrete. Y también de sus propias parejas, "este hombre está enfermo, lo estoy cuidando, como le voy a dejar a mis hijos que tengan que cuidar de este hombre", añade Jiménez.

La dependencia económica, clave

La dependencia económica también ha sido un lastre para ellas. Muchas no trabajan ni han trabajado, "si yo no tengo recursos, ¿Cómo me voy a ir?", ejemplifica la socióloga. No tienen vivienda propia y tienen que recurrir a sus familiares y es muy difícil para ellas porque "activamos un proceso de victimización secundaria" y hay algunos casos "en los que los hijos las infantilizan, les niegan la autonomía", afirman las expertas.

"Activamos un proceso de victimización secundaria"

Salir de estas situaciones de maltrato siempre es complicado pero en su caso es aún más difícil. Por eso, consideran, hay que poner el foco en este colectivo y dotarlas de recursos "firmes y sólidos" porque ellas "tienen claro que son víctimas de violencia de género pero lo que no tienen son recursos para salir", concluyen.

"Tienen claro que son víctimas de violencia de género, lo que no tienen son recursos"

Se puede poner fin a las relaciones pero deben saber que a su lado hay un entorno seguro, oportunidades y manos que las ayudarán a empezar una nueva vida y que la edad o la violencia nunca más les pondrán nunca más límites.