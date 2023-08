Las peleas en una discoteca de Valencia, un 'infierno' para los vecinos: "La Policía o no viene o no hace nada"

Los vecinos de La Cruz Cubierta de Valencia viven con las constantes peleas que se producen en las inmediaciones de una discoteca ubicada en la zona de San Vicente Mártir-Bulevar Sur. Desde hace ya casi diez años, este local de ocio nocturno ha sido el escenario de muchas reyertas de jóvenes y foco de inseguridad para los ciudadanos.

A pesar de que el club ha ido variando tanto de nombre como la música que suena, lo que no ha cambiado es la violencia en las calles, tal y como explican los habitantes del lugar. "El barrio está alejado de la mano de Dios, ya estamos acostumbrados", explica una vecina, "cuando los echan siempre hay peleas y los sábados llegan a ser más de 200".

Batallas campales a la salida de la discoteca

En esta discoteca, hay sesiones cada jueves, viernes y sábados y, a la mañana siguiente de la fiesta, se están produciendo altercados de distintos grados de importancia a la salida de algunas personas del establecimiento. Estos casos se han agravado en los últimos tiempos debido a que los clientes son más jóvenes y dan pie a más conflictos. "Dejan todo fatal, la única solución es quitar la discoteca", asevera otra mujer.

Este domingo por la mañana, tuvo lugar una pelea especialmente multitudinaria. En total, cerca de 30 personas tomaron parte del incidente, en el que se enfrentaron golpeándose al mismo tiempo que invadían dos carriles de tráfico. Muchos vehículos tuvieron que echar el freno de manera repentina para no llevarse a ninguno por delante.

Los vecinos, hartos

El suceso ha sido grabado por uno de los vecinos, y en el vídeo se puede ver a un gran número de individuos intercambiando puñetazos y patadas, todo ello mientras los coches les pitaban para que pudieran pasar. Otra vecina explica que también el sábado había muchos jóvenes "fumando, bebiendo, borrachos y vomitando". "Hay que dar la vuelta con el coche para no atropellarlos", remarca, "siempre está así".

Los vecinos están cansados de este problema y han solicitado a la Policía Local que actúe para erradicar este tipo de altercados. Tienen miedo de bajar a la calle y aseguran que no pueden tener las ventanas abiertas. "Destrozan todo, hay mucha suciedad", dice José, uno de los habitantes.

Elías Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos de La Cruz Cubierta de Valencia, indica que la situación afecta a personas enfermas como su mujer y que llevan con problemas con la discoteca más de 10 años. "Los vecinos ya no llaman a la Policía porque saben que o no vienen o no hacen nada", lamenta.