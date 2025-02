VIDEO | Atrapado en el autobús porque nadie le despertó, ni siquiera el conductor: "Que alguien venga a rescatarme"

¿Quién no ha estado cansado en un viaje y se ha dormido? ¿Y si lo haces en autobús? Estás escuchando música mientras observas el paisaje por la ventana, todavía falta bastante tiempo hasta que llegue tu parada y entonces te quedas dormido. Pero, esta 'siesta' podría jugarte una mala pasada y no llegar a tu destino. Es el caso de Marc Soler, un joven catalán que se quedó dormido en el autobús y cuando despertó estaba solo.

"Me he quedado sobado en el autobús", decía Marc Soler en un video en su cuenta de TikTok. Estaba sentado en las últimas filas del vehículo y al llegar a la última parada, parece ser que ninguno de los pasajeros ni el conductor se dio cuenta de su presencia y se bajaron, dejándole solo: "Me parece muy feo. Nadie me ha despertado cuando hemos llegado a la última parada".

El joven describía sus intentos por llamar la atención y salir del autobús: "He intentado llamar por teléfono y no hay ni Cristo". En un momento de ingenio y desesperación, golpeó las ventanas e intentó tocar el claxon pero no funcionaba. Suplicaba a los usuarios de la red social, entre risas, ayuda: "Que alguien me venga a rescatar".

El video, que acumula más de 25.000 likes y casi 300.000, visualizaciones, ha generado comentarios en TikTok por sus parecidos físicos. "Xokas catalán" le decían algunos usuarios comparándolo con el streamer gallego. También recibió mensajes críticos con un toque sarcástico: "Sabías que los móviles se pueden utilizar para algo más que Tiktok? En plan, sirven para llamar a la policía y así". Otro usuario le atribuía a él y al conductor la responsabilidad de despertarlo: "Y nadie me ha despertado dice. Jajaja, eres tú el que debe estar atento, y el conductor también que te ha dejado ahí. "

Se olvidan de una niña de 4 años

La vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad dejó por unos momentos una situación de angustia para la familia de Triana, una niña de cuatro años que rutinariamente coge un autobús sola para ir a clase. Su destino entre semana es ir desde La Overuela hasta el colegio Miguel Delibes en Valladolid, un recorrido de casi 20 minutos en autobús. El pasado 10 de enero, la pequeña apareció en el centro escolar una hora más tarde de lo debido porque se quedó dormida en el interior del vehículo y nadie se enteró.

La familia se pusieron en contacto con sus abogados para emprender acciones legales contra las dos empleadas a cargo de acompañar a los menores durante el trayecto. "Las responsables de esto son las dos personas que tenían que estar cuidando a mi hermana y no la han cuidado", señalaba Andrea Vaquero, hermana mayor de Triana.

Consecuencias de quedarse dormido

Según el equipo de especialistas en trastornos del sueño y patologías respiratorias, Terapia CPAP, quedarse dormido en el transporte público puede ser por posibles problemas de calidad del sueño. Señalan varias consecuencias de realizar esta practica como pasarse de parada, exponerse a robos, desorientación al despertarse o molestar a otros pasajeros con ronquidos y malas posturas.

