Una niña de cuatro años se duerme en un autobús y se olvidan de ella hasta que llega a las cocheras en Valladolid

Todos los días, la pequeña Triana, de 4 años, coge un autobús para ir a su colegio, el Miguel Delibes de Valladolid. Sin embargo, el pasado viernes 10 de enero, se quedó dormida y no apareció por la institución educativa hasta pasadas más de una hora.

Triana tiene un recorrido de menos de 20 minutos en autobús hasta su escuela, un trayecto de 3 kilómetros desde La Overuela hasta el colegio Miguel Delibes. Sin embargo, se quedó dormida y nadie se percató de que no había bajado con el resto de los niños.

Pasadas las horas, cuando el vehículo ya estaba estacionado en las cocheras, el personal de la empresa de transporte escolar encontró a la niña. Ahora, la familia de Triana exige que se tomen medidas contra las dos empleadas encargadas de acompañar a los menores en el trayecto y de revisar que todos los niños que se habían subido al autobús se hayan bajado en el centro educativo. Estas trabajadoras están facilitadas por la Consejería de Educación, encargada de ofrecer este servicio.

Los familiares de Triana, a los que esta situación les provocó momentos de tremenda angustia, han informado acerca de que se van a poner en contacto con sus abogados para ver si pueden emprender medidas legales por lo acaecido.

"Las responsables de esto son las dos personas que tenían que estar cuidando a mi hermana y no la han cuidado", ha señalado la hermana mayor de la víctima, Andrea Vaquero.

Dos versiones

Existen dos versiones: la de la familia de Triana y la de la Consejería de Educación.

La historia coincide hasta que la niña se queda dormida y nadie se percata de su presencia cuando todos los niños bajan del autobús. A raíz de ahí comienzan dos relatos diferentes.

Según la hermana de Triana, Andrea Vaquero, se pusieron en contacto con el colegio desde la empresa de transportes, Linecar, a las 9:40 horas para informarles acerca de que habían encontrado una niña en el autobús. Sin embargo, la pequeña no llegó al centro educativo hasta pasadas más de una hora, cerca de las once de la mañana, momento en el que avisaron a la familia.

La familia no comprende por qué tardaron tanto en realizar un trayecto de menos de 20 minutos y por qué no se les avisó antes. "La niña debió ver a una señora que estaba allí, una trabajadora de Linecar, que le preguntó que por qué no estaba en el colegio. Poco antes de las 10:00 horas llaman al colegio y la niña no llega hasta las 11:00", explicó Andrea Vaquero.

A su vez, la hermana de la víctima ha denunciado la confusión que les generaron las explicaciones dadas, ya que en un primer momento aseguraban que la persona que socorrió a la pequeña era un hombre y, después, afirmaban que era una mujer.

El colegio ha explicado que la niña no apareció hasta pasada una hora porque la mujer la llevó por equivocación a otro centro educativo ubicado a las afueras de Valladolid. De esta forma, la mujer la llevó en primer lugar al Colegio Miguel Delibes de Arroyo de la Encomienda y, tras percatarse de su equivocación, la llevó al de La Victoria.

Versión de la Consejería

La Consejería de Educación sostiene que la niña no estuvo sola en ningún momento. Esta afirmación sorprende a la hermana de la víctima, a la que le parece "raro porque desde que llega el bus no llega hasta las 11:00 al colegio".

Según han informado fuentes de la Consejería, se han puesto en contacto con la empresa de acompañantes para pedir responsabilidades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.