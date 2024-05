Una víctima del Dioni de Almensilla se encierra en un pozo en señal de protesta: "Estoy desesperado"

Francisco Parra lleva dos días viviendo dentro de un pozo. Y tiene intención de continuar así. Este vecino de Almensilla ya no sabía qué hacer para protestar por la estafa de la que asegura que fue víctima, por lo que tomó está decisión el pasado lunes.

Cogió una bolsa llena de comida y decidió meterse a seis metros de profundidad de manera indefinida. Ahí duerme, come y permanece durante todo el día, a pesar del calor que está haciendo estos días, sobre todo en la provincia de Sevilla.

Tiene un espacio muy reducido, pero no le importa. "Me encojo un poquito", ha explicado. Está dispuesto a todo y asegura que no saldrá de allí hasta que se aporten soluciones reales.

Trata de llamar la atención del ayuntamiento y de las administraciones que tengan alguna competencia. Quiere que condenen al Dioni de Almensilla, un presunto criminal que habría estafado a Francisco un total de 250.000 euros a lo largo de 20 años.

Y, como a él, a otros muchos habitantes de esta localidad sevillana. Según ellos mismos explican, unos 2.500 vecinos pagaron mucho dinero para urbanizar algunas calles y para llevar luz y agua a sus casas. Pero esa inversión nunca dio fruto.

Los vecinos defienden que, el Dioni de Almensilla, el tesorero de la junta de compensación, que manejaba los cheques, se marchó al Caribe con todo el dinero: casi tres millones de euros.

"Estamos desesperados", ha asegurado Francisco, al tiempo que se disculpaba con su familia por su peculiar forma de protesta. "Han intentado sacarme de aquí...", ha lamentado.

Su pueblo, de apenas 6.000 habitantes, lleva más de 20 años sufriendo lo que ellos mismos califican de estafa. Llevan décadas pagando por unos servicios que nunca lleganron. Y, por este motivo, los almensilleros no paran de pedir justicia.

El Dioni de Almensilla

Julio Mateos, más conocido como el Dioni de Almensilla, fue el tesorero de la junta de compensación que en teoría debía urbanizar algunas calles del pueblo. Pero, lejos de gestionar los cheques para llevar a cabo las obras, acabó -presuntamente- estafando 2,7 millones de euros a los propietarios.

Al parecer, después se dio a la fuga siguiendo los pasos del famoso Dioni, que robó un furgón de dinero y se marchó a Brasil. En este caso, Mateos huyó a República Dominicana.

Por esta razón, el presunto estafador ahora se enfrenta a la justicia española después de ser detenido en 2016. Estuvo tres años en la cárcel, pero en estos momentos se encuentra en libertad a la espera de sentencia firme.

De momento, el fiscal ha rebajado la pena de seis años a tres y medio. Se calcula que este estafador podría haberse hecho con 2,7 millones estafando a alrededor de 600 familias.

Familias que aún a día de hoy siguen gestionando las consecuencias de esa gran inversión que nunca recuperaron.

