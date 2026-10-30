Un tercer AVE con 300 pasajeros se detuvo a 450 metros del accidente de tren de Urda

El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, pudo haber tenido consecuencias todavía mayores. Un tercer tren AVE de Renfe, en el que viajaban cerca de 300 pasajeros, estuvo a punto de verse implicado en la tragedia después de continuar circulando cuando ya se había producido la colisión entre los otros dos convoyes.

El tren realizaba el trayecto entre Sevilla y Madrid y consiguió detenerse a tan solo 450 metros del lugar del accidente, después de que el maquinista encontrara un semáforo en rojo. A esa distancia se encontraban los restos de los trenes siniestrados, que habían quedado ocupando ambos sentidos de circulación tras el impacto.

Un pasajero graba la escena desde las vías

Uno de los viajeros del tercer AVE captó con su teléfono móvil lo que había ocurrido a pocos metros de donde se encontraba su tren. "Allí al fondo, que se ve una manchita roja es donde está el accidente", explica el pasajero mientras graba las imágenes.

En el vídeo, que se ha difundido a través de las redes sociales, se observa el convoy detenido y a numerosos pasajeros caminando entre las vías. Al ampliar la imagen con la cámara del teléfono, se distingue la parte delantera del Iryo accidentado.

El semáforo en rojo evita otro posible choque

La detención del tren procedente de Sevilla impidió que continuara avanzando hacia el punto donde permanecían los convoyes accidentados. Si no hubiera frenado, existía el riesgo de que el tercer AVE también colisionara con los trenes siniestrados, lo que habría podido aumentar las consecuencias de la tragedia.

Los cerca de 300 viajeros que se encontraban a bordo no resultaron implicados en el choque y pudieron continuar posteriormente su desplazamiento hacia Madrid en autobús.