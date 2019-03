Veinte familias permanecen con sus casas inundadas desde Nochebuena en Valdoviño

Una subida del nivel del agua de la laguna de A Frouxeira, un humedal protegido en el municipio de Valdoviño, ha inundado las casas de una veintena de familias que han pasado la Nochebuena y la Navidad encerrados en el ayuntamiento en señal de protesta para exigir la apertura de un canal artificial de desagüe.



Las viviendas están situadas frente a la laguna, al otro lado del paseo marítimo que circunda la costa. El aumento de nivel de la laguna también ha cubierto por el agua con la carretera de Lago cerrada al tráfico.



En enero de 2010, la laguna había quedado prácticamente seca tras una intervención desafortunada de la Consellería de Medio Rural para evacuar agua que prácticamente secó el espacio. A partir de aquel incidente, no está permitido intervenir en la laguna cuyo nivel debe autorregularse de forma natural de acuerdo a sus ciclos, según han explicado miembros de entidades ecologistas de la zona.



Los vecinos, muy molestos con las inundaciones que padecen, han amenazado con abrir ellos mismos un canal artificial para acelerar el vaciado de la laguna al mar. Al tratarse de un espacio protegido, esta acción sería constitutiva de una infracción muy grave o incluso de un delito ambiental castigado con multas muy elevadas.



La secretaria de Medio Ambiente del PSdeG, Carmen Gallego, ha instado este miércoles a la Xunta de Galicia, a intervenir de manera "inmediata" en laguna de Valdoviño "a fin de solucionar cuanto antes el problema de inundaciones que sufre la zona" y que ha dejado a varias familias sin la posibilidad de acceder a sus casas.



Gallego admite que se trata de un hábitat singular y protegido por cinco figuras ambientales (LIC, Red Natura, Zona ZEPA, Humedal Internacional y convenio Ramsar) que arrastra un problema que "no es fácil de solucionar".



El nivel del agua en el lago de Valdoviño, en la playa de A Frouxeira comenzó a subir más de lo habitual la semana pasada y acabó por desbordarse el fin de semana, en plenas fiestas navideñas. No es la primera vez que ocurre y en otras ocasiones, la Xunta había autorizado la apertura de un canal que se ejecutaba con las palas excavadoras del municipio. No obstante, desde enero del 2010, no se ha vuelto a intervenir.



Gallego y la diputada socialista Beatriz Sestayo han recordado que la Xunta, hace dos años, se había comprometido a elaborar un estudio multidisciplinar sobre la situación de la laguna para preservar este espacio natural y solucionar los problemas de secado y desagüe.



"Dos años después, el problema sigue existiendo", señaló la responsable de Medio Ambiente del PSdeG, que apremió a la Consellería que dirige Samuel Juárez a adoptar medidas "urgentes" para solventar "cuando antes" el problema de las inundaciones.