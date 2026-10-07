Efemérides de hoy 7 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 7 de octubre?

El 7 de octubre de 1968, nace el músico y compositor Thom Yorke, vocalista principal de Radiohead. Muchos de sus temas son himnos para toda una generación; “Creep”, aunque es una canción repudiada por la propia banda, es el debut soñado de cualquier artista. No tuvo éxito tras ser publicado como sencillo en 1992, pero a mediados de 1993 el tema llegó a ser emitido en todas las radios del mundo. El primer disco de Radiohead y Thom Yorke ya era una estrella mundial.

El éxito continuó con los siguientes álbumes de la banda: “The Bends” (1995), “OK Computer” (1997), “Kid A” (2000), entre otros. En 2007 sacarían el disco “In Rainbows” en línea: los interesados podían comprarlo con un pago voluntario añadiendo la cifra que consideraran, e incluso adquirirlo de forma gratuita.

Paralelamente, Yorke ha hecho trabajos en solitario y llegó a formar hasta dos bandas: el supergrupo “Atoms for Peace” y “The Smile” junto al guitarrista de Radiohead Jonny Greenwood. Además, el músico colabora con distintas ONG como Greenpeace o Amnistía Internacional.

Un 7 de octubre, pero de 1952, los inventores Joseph Woodland, quien había participado previamente en el Proyecto Manhattan, y Bernard Silver patentan el método de clasificación de artículos que da origen al “código de barras” en Estados Unidos. Este invento, aunque discreto, cambió para siempre el comercio mundial al facilitar la identificación y el conteo de ventas de los productos. El sistema quedaría completo cuando George Laurer, basándose en el trabajo de los anteriores mencionados, desarrolló el Código Universal de Producto (UPC) y, junto a Woodland, establecería el código de barras moderno de líneas verticales. Ninguno imaginaría la magnitud del proyecto, estableciendo un sistema que sería adoptado por la mayoría de negocios del mundo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 7 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 7 de octubre?

1886.- Prohibida la esclavitud en Cuba.

1887.- Comienza la construcción de la Torre Eiffel.

1919.- Se funda la compañía aérea KLM, la más antigua del mundo en funcionamiento.

1937.- El Gobierno franquista instituye por decreto el Servicio Social de la mujer.

1950.- El ejército chino invade el Tíbet.

1970.- Juan José Torres asume la presidencia de Bolivia tras encabezar un golpe contra la Junta gobernante.

1974.- Inauguración del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo por parte de los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía.

1989.- El presidente argentino, Carlos Menem, firma cuatro decretos indultando a decenas de civiles y militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura.

2001.- Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido, invade Afganistán. Comienza la 'Operación Libertad Duradera'.

2003.- Nokia lanza su smartphone y consola de juego portátil N-Gage.

2010.- Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura.

¿Quién nació el 7 de octubre?

1916.- Manuel Azcárate, político y escritor español.

1917.- June Allyson, actriz estadounidense.

1927.- Juan Benet, escritor español.

1946.- Juan José Tamayo, teólogo español.

1952.- Vladimir Putin, presidente de Rusia.

1965.- Idoia Mendia, política española.

1988.- Diego Costa, futbolista hispano-brasileño.

¿Quién murió el 7 de octubre?

1849.- Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.

1959.- Mario Lanza, tenor estadounidense.

2007.- Norick Abe, piloto de motos japonés.

2014.- Siegfrid Lenz, escritor alemán.

2016.- Marta Roth, actriz mexicana.

2020.- Francesc Betriu, director de cine español.

2023.- Terence Davies, director de cine británico.

¿Qué se celebra el 7 de octubre?

Hoy, 7 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal.

Horóscopo del 7 de octubre

Los nacidos el 7 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 7 de octubre

Hoy, 7 de octubre, se celebran Nuestra Señora del Rosario, santa Julia y los santos Marcos y Baco.