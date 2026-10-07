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Noticias de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 7 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026 | Antena 3 Noticias

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El BOE vuelve a publicar, con algunas modificaciones, los decretos de vivienda tumbados el viernes pasado en el Congreso.

Puigdemont ya puede volver a España

Puigdemont ya puede volver a España sin riesgo de ser detenido. La pregunta es ¿cuándo? y si llegará a tiempo para participar en la campaña electoral del 29-N.

Temporal en Cataluña

Las calles de Sitges se han transformado en auténticos ríos esta noche, en Calafell los Bomberos han tenido que rescatar a 18 personas atrapadas en sus vehículos en la localidad de Xerta. Cataluña ha vuelto a tener que hacer frente a una madrugada de alerta por lluvias torrenciales. Precisamente por esos estragos el servicio de Rodalíes ha sido suspendido a primera hora de la mañana.

Acampada en Sol

La lluvia no hace mella en la acampada de Sol. Con cubos, los acampados han intentado achicar el agua como podían. Han sido horas muy duras pero insisten es que no les moverán de allí. Hoy se cumple el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que la delegación de Gobierno aclare por qué no desmantela el asentamiento.

Desahucios

Los desahucios entran en el debate político y como prueba lo ocurrido en el Parlamento balear. La mujer es Pilar López. Tiene 65 años y ha sido desahuciada por un fondo buitre del piso donde había vivido 14 años. Ha pasado dos meses durmiendo en un coche. Se dirige a la presidenta balear y acaban abrazadas.

De pensar que iba a morir a organizar una verbena para ayudar a otros pacientes: la segunda oportunidad de Antonio

Antonio

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Sociedad

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la Junta Directiva Nacional del PP, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Feijóo ha reunido hoy a la Junta Directiva del PP en medio del debate político con la crisis migratoria en Ceuta y la crisis de la vivienda y la mirada puesta en las elecciones de 2027. 28 SEPTIEMBRE 2026 Jesús Hellín / Europa Press 28/09/2026

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Núñez Feijóo visita de nuevo Ceuta para mostrar su apoyo a Vivas

Lluvias en Sol

Así han hecho frente a las lluvias los acampados de Sol: "De aquí no nos sacan"

Efemérides de hoy 7 de octubre de 2026: Nace Thom Yorke
Efemérides

Efemérides de hoy 7 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 7 de octubre?

Imagen de un conejo.
Violencia machista

Mata y cocina al conejo de su novia para torturarla: "Así aprendes, esta es tu lección"

Imagen de la Policía Local de Antequera
Sucesos

Muere una mujer al electrocutarse con la alcachofa de la ducha en Antequera (Málaga)

Al parecer, la vivienda podría tener una conexión ilegal a la red eléctrica.

Congreso de los Diputados
Adelanto electoral

Estas son las leyes que decaen con el adelanto electoral: desde las aulas a las redes sociales

El anuncio de nuevas elecciones generales suspende medidas clave como la ley de trata, la bajada de ratios en las aulas o el veto a las redes sociales para los menores de 16 años.

Localizan una patera con 55 inmigrantes a bordo en aguas próximas a El Hierro

Un cayuco con 55 personas alcanza la costa de El Hierro

Luces encendidas de un coche de policía

"No podemos más", el grito desesperado de unos padres que sufren la agresión de su hijo en La Palma

Incendio en Los Pajaritos, Sevilla

Rescate 'in extremis' en Sevilla: un hombre salta de un tercer piso huyendo de un incendio

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