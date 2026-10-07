Noticias de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026

El BOE vuelve a publicar, con algunas modificaciones, los decretos de vivienda tumbados el viernes pasado en el Congreso.

Puigdemont ya puede volver a España

Puigdemont ya puede volver a España sin riesgo de ser detenido. La pregunta es ¿cuándo? y si llegará a tiempo para participar en la campaña electoral del 29-N.

Temporal en Cataluña

Las calles de Sitges se han transformado en auténticos ríos esta noche, en Calafell los Bomberos han tenido que rescatar a 18 personas atrapadas en sus vehículos en la localidad de Xerta. Cataluña ha vuelto a tener que hacer frente a una madrugada de alerta por lluvias torrenciales. Precisamente por esos estragos el servicio de Rodalíes ha sido suspendido a primera hora de la mañana.

Acampada en Sol

La lluvia no hace mella en la acampada de Sol. Con cubos, los acampados han intentado achicar el agua como podían. Han sido horas muy duras pero insisten es que no les moverán de allí. Hoy se cumple el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que la delegación de Gobierno aclare por qué no desmantela el asentamiento.

Desahucios

Los desahucios entran en el debate político y como prueba lo ocurrido en el Parlamento balear. La mujer es Pilar López. Tiene 65 años y ha sido desahuciada por un fondo buitre del piso donde había vivido 14 años. Ha pasado dos meses durmiendo en un coche. Se dirige a la presidenta balear y acaban abrazadas.