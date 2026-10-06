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Muere una mujer al electrocutarse con la alcachofa de la ducha en Antequera (Málaga)

Al parecer, la vivienda podría tener una conexión ilegal a la red eléctrica.

Imagen de la Policía Local de Antequera

Imagen de la Policía Local de Antequera Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Una joven de 24 años ha muerto tras supuestamente electrocutarse en la ducha de una vivienda en la localidad malagueña de Antequera. Tal y como han indicado fuentes cercanas a la investigación, la vivienda tenía la luz enganchada ilegalmente.

Según Emergencias 112 Andalucía, recibieron un aviso sobre las 15:00 horas por una asistencia a una persona que estaba en el baño de un domicilio de dicha localidad y se dio aviso a los servicios sanitarios, que confirmaron la muerte de la mujer.

El suceso ocurrió en la calle San Pedro, según detalla el Diario Sur. Tras la llamada de alerta, se avisó a la Policía Nacional, la Policía Local y a los servicios sanitarios que confirmaron la muerte de la mujer en el lugar.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, la víctima tenía 23 años. Durante la intervención también fue atendida una mujer de 45 años por un posible cuadro de ansiedad, de acuerdo con los datos de 112.

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Un hombre de 38 años ha fallecido tras sufrir una electrocución mientras se duchaba en un domicilio, situado en la calle de Plutón, en Barcelona.

El aviso al teléfono de emergencias se ha recibido a las 12:23 horas, momento en el cual los servicios del Sistema d'Emergències Mediques han acudido al lugar. Según fuentes del SEM, la víctima entró en parada cardíaca tras la descarga eléctrica, con resultado de muerte.

Muere electrocutado realizando labores de mantenimiento

Hace unos meses también se registró un fallecido tras sufrir una electrocución cuando trabajaba en las labores de asfaltado en la autopista R5.

El trabajador, de 26 años, estaba realizando labores de mantenimiento en un camión volquete antes de la medianoche. Al descargar su carga ha impactado contra unos cables de alta tensión y ha sido electrocutado. A la llegada de los servicios sanitarios del SUMMA 112, solo han podido certificar el fallecimiento.

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