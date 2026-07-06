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El incendio forestal de la Bisbal d’Empordà continua activo tres días después

El fuego, que se dio por estabilizado el sábado por la noche, ha calcinado 2.200 hectáreas. El operario detenido por haber provocado presuntamente el incendio ha quedado en libertad.

Los Bombers se muestran optimistas para controlar este lunes el incendio de la Bisbal (Girona)

El fuego ha calcinado 2.200 hectáreas | EUROPAPRESS

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Cintia Martí
Publicado:

Tres días después de que se originase el fuego en la Bisbal d'Empordà (Girona), los bomberos continúan trabajando para intentar dar por controlado el incendio.

El sábado por la noche se consiguió dar por estabilizado después de quemar 2.200 hectáreas y haber afectado a 25 viviendas próximas. De hecho, durante las primeras 48 horas, siete municipios y cerca de 12.000 vecinos fueron confinados. Ahora, tras haber vuelto a sus casas, los bomberos están realizando inspecciones en las viviendas para comprobar el estado de cada una de ellas, especialmente de las más cercanas al incendio.

La principal preocupación de los bomberos sigue siendo el flanco derecho y la proximidad de las llamas al macizo del parque natural de les Gavarres, con una superficie de 30.000 hectáreas. Además, las altas temperaturas, en plena ola de calor en Catalunya, tampoco facilitan las labores de extinción, que se prevé que duren días.

Hoy, los efectivos de la UME que se habían desplazado hasta Girona para colaborar en las tareas, han abandonado el lugar para sumarse a otros fuegos en nuestro país. Sobre el terreno, centenares de bomberos continúan trabajando para poder frenar el fuego lo antes posible.

¿Qué provocó el incendio?

Según las primeras investigaciones, el incendio se habría producido presuntamente por la chispa de una radial con la que trabajaba un operario. El mismo viernes, horas después de que se originara, los Mossos procedieron a la detención de este hombre, que ayer domingo pasó a disposición judicial y quedó en libertad.

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