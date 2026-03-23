Los vecinos cuentan que el hombre que asesinó a su hija de 3 años en Torrevieja había amenazado a la madre por rehacer su vida: "Era muy obsesivo"

Un presunto caso de violencia vicaria, así asumió la Guardia Civil la investigación de lo ocurrido el pasado viernes en Torrevieja. Un hombre de 40 años mató presuntamente a su hija de tres años en su domicilio para hacer daño a la madre de la pequeña.

Ambos progenitores se separaron y tenían la custodia compartida de la menor, quien se encontraba con el padre. Sin embargo, la madre al no obtener información de él durante horas alertó a la Guardia Civil, quienes se personaron en el adosado nº 8 de la calle Diana de la Urbanización Torreblanca, donde encontraron los cuerpos sin vida de ambos ahorcados.

El caso está siendo investigado por el Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante. Según han trasladado a EFE fuentes conocedoras del caso, la madre fue atendida tras tener conocimiento de lo sucedido siendo trasladada al hospital de Torrevieja por una crisis de ansiedad.

No había ninguna denuncia por malos tratos, pero según han explicado a EFE fuentes de la investigación, la mujer acudió al cuartel de la Guardia Civil a las 23:00 horas manifestando haber sufrido malos tratos y recibido amenazas de muerte sobre su hija si no terminaba su relación actual.

Aunque los vecinos aseguran que el hombre la había amenazado en varias ocasiones porque la madre de la menor había rehecho su vida con otra persona. Una de las vecinas cuenta que "era muy obsesivo con quien pasaba por la noche por ahí", incluso ella a veces no salía a la calle porque "parecía que me estaba mirando".

"Estamos hasta los cojones"

Otros residentes de la localidad se encuentran consternados con lo sucedido, no pueden describir la situación: "No se puede decir con palabras". Tachan al hombre de "sinvergüenza", quejándose de aquellos que cometen este tipo de actos porque "no se matan primero ellos, sino a la niña para hacer daño a la madre. No hay derecho a eso": "Estamos hasta los cojones de que la gente vaya ahorcando y dando navajazos. Esto es un desmadre".

El alcalde de la localidad decretó el sábado dos días de luto oficial. Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se pronunció a través de 'X' y calificó los hechos de "terrorismo insoportable".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.