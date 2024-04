Vecinos afectados por el incendio de Campanar, Valencia, crean una asociación para rehabilitar el edificio

Dos meses después del incendio en el barrio de Campanar en Valencia, los vecinos han puesto en marcha una Asociación para conocer si pueden rehabilitar sus viviendas: "Hemos contratado una empresa que está haciendo el peritaje y la semana que viene recogerán las últimas pruebas, así ya sólo quedará esperar las conclusiones", explica Emilio, presidente de Aproicam.

Una vez estén sobre la mesa los resultados, el Ayuntamiento de Valencia tendrá la última palabra. Si se puede rehabilitar tendrá que conceder la licencia. En caso contrario, habría que declarar el estado de ruina para su derribo.

De momento, hasta que se conozcan los resultados los vecinos quieren ser prudentes. Por eso, la mayoría de los propietarios piensa en alquilar una vivienda. Arturo y su mujer se compraron el piso en noviembre, tan sólo tres meses antes del incendio y ahora están a punto de mudarse a otra casa como inquilinos: "Hasta que no sepamos el destino final del edificio no vamos a tomar decisiones mayores".

Asegura que encontrar un piso ha sido una odisea: "Veíamos anuncios y cuando llamabas te decían que ya era otro precio mucho mayor, incluso en uno de los casos nos rechazaron por el simple hecho de que mi mujer estuviera embarazada" añade Arturo. Tras meses de incertidumbre, cuentan los días para empezar una nueva etapa.

Inga y su familia también están de mudanza, aseguran que por fin vuelven al barrio: "Estamos contentos, por fin vamos a recuperar algo de estabilidad, los niños están encantados". Aunque están muy ilusionados, confiesan que nada ha vuelto a ser igual tras el suceso: "Seguimos dando vueltas a todo, estamos apoyándonos en profesionales, de hecho no puedo ni ver fotografías de aquella noche porque rompo a llorar".

Hasta ahora se habían alojado en el edificio habilitado por el consistorio, donde todavía continúan 99 vecinos. Entre ellos, Constantino quien explica que por ahora no puede marcharse de allí: "No puedo pagar un alquiler, me gustaría estar un año para poder reunir la entrada para pagar las fianzas". Aunque el plazo para quedarse en estas viviendas vence el 1 de junio, el Ayuntamiento analizará caso por caso para prorrogar la estancia a aquellos que lo necesiten.

Ana, a sus 88 años mantiene la ilusión de volver al barrio: "Echo de menos mis cosas, mis recuerdos, mis lugares habituales y amistades de allí". Por eso, mantiene contacto constante con los afectados, también con Julián el conserje quien le llama y visita a diario. De hecho, Ana intenta crear nuevos recuerdos y junto a su hijo ha enmarcado fotografías recientes que son importantes para ella, como la visita del Rey Felipe VI y la Reina Letizia a los afectados, o una imagen junto a Julián.

Ellos son parte de los más de 400 afectados por el incendio que golpeó Valencia el 22 de febrero de 2024.

Los propietarios que han perdido sus casas han creado la Asociación de Propietarios Afectados Incendio Campanar (Aproicam) para canalizar las ayudas y agilizar la reconstrucción del edificio calcinado. Aun así, están a la espera de los resultados del peritaje.

