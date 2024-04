La nueva vida de Julián, el conserje que salvó vidas en el edificio incendiado en Campanar: "Es la mejor terapia”

Julián García se dio a conocer por su heroicidad. El pasado 22 de febrero consiguió salvar la vida de varios vecinos que se encontraban en el incendio que se desató en el edificio de 14 plantas del barrio de Campanar de Valencia, donde él trabajaba como conserje, a pesar de que desgraciadamente 10 personas perdieron la vida.

En un acto que sería recordado para la posteridad, Julián ayudó a rescatar a los vecinos del edificio en el que trabajaba , se arriesgó a subir una y otra vez para avisar y sacar a los propietarios e inquilinos del edificio en llamas y colaboró activamente con los Bomberos y la Policía para localizar a los desaparecidos. Esta hazaña se puede volver a ver en el siguiente vídeo que publicó Antena 3 Noticias en exclusiva:

Gracias a sus actos, Julián García salió en todos los medios de comunicación y se le bautizó como "el héroe". Además, recibió la Distinción de la Generalitat por su comportamiento "ejemplar y arriesgado". En este sentido, la Distinción de la Generalitat 177/2003, de 12 de septiembre, reconoce que podrán recibir este galardón "de modo colectivo o individual, quienes salven personas en grave riesgo como consecuencia de catástrofe o de cualquier otra situación, o bien colaboren de modo determinante en el restablecimiento de la normalidad en zonas siniestradas, así como a aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, que hayan destacado por sus valores de convivencia, humanismo, compromiso con la solidaridad y ayuda a los demás", tal y como recoge el Decreto por el que se creó.

¿Qué ha pasado con Julián García?

El conserje de Campanar se quedó sin empleo cuando ardió por completo todo el edificio, pero ahora ha vuelto a trabajar: "Mi empresa me dio un tiempo para recuperarme emocionalmente, estuve hablando con la psicóloga, pero tenía claro que la mejor terapia era estar ocupado. He empezado de nuevo en el hospital General de Valencia, y muy contento. Me encargo de retirar los residuos y de reponer los uniformes de trabajo de los sanitarios".

Su jornada laboral es de 7 horas de lunes a viernes, y un sábado al mes. Julián reconoce que ha empezado con buen pie: "Mis compañeros me están ayudando, y médicos, enfermeros y pacientes me reconocen y saludan, así da gusto".

"He empezado de nuevo"

Julián García sigue en contacto con los vecinos del edificio. Dos días por semana está autorizado por la comunidad a recoger el correo de la oficina cercana a Campanar y entregarla en mano a muchos de ellos: "Lo hago por ayudar, por amor, no me cuesta nada y me siento bien y así estoy en contacto con los todos".

El conserje recuerda lo vivido como una pesadilla de trágicas consecuencias: "Yo iba sorteando las placas del edificio que se iban desprendiendo, reconozco que me la jugué. Me acuerdo mucho de las personas que se quedaron allí, que no pudimos bajar, fue muy duro".

Julián lo tiene claro y hablado con las víctimas: si el edificio se rehabilita y se vuelve a habitar volvería con gusto a trabajar allí. Campanar sigue siendo su segunda casa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com