Un vecino de Ourense aprende a tocar la guitarra a los 80 años y demuestra que la ilusión y la música no tienen edad

¿Aprender a tocar la guitarra a los 80 años? Puede que nos sorprenda de entrada, pero es algo "posible y admirable". Al menos eso dice Aser Rodríguez. Desde hace 14 años dirige la academia Drop, en Ourense. Un centro en el que imparten clases de guitarra, bajo, ukelele o producción musical a "alumnos que van desde los 5 hasta los 80 años, por ahora", cuenta a Antena 3 Noticias.

El pasado curso se llevaron una sorpresa cuando Paco Míguez se matriculó... ¡A los 80 años! "La guitarra siempre me llamó la atención, pero por razones de tiempo, después de terminar mi carrera en Madrid, me puse a trabajar, no pude aprender a tocar", nos cuenta Paco, que recuerda cómo con 16 o 17 años intentó montar un grupo con un amigo en Vilanova, de donde es natural. "Nos apuntamos a unas clases de solfeo, pero solo duramos dos días. Nosotros en aquel momento solo queríamos tocar, no estudiar tanta teoría de la que no sabíamos nada". Por eso, en cuanto se jubiló, tuvo claro que quería cumplir esa meta. "Ahora es cuando tengo tiempo y todavía ganas, así que me propuse empezar".

Paco "es el primer y único alumno de 80 años que tenemos y lo recibimos con una motivación enorme", asegura Aser. Aunque al principio Paco dudaba de sus posibilidades, precisamente por su edad -la mayoría de los alumnos con los que comparte local y profesor son adolescentes-, al final se animó "porque la clase es individual", confiesa al tiempo que reconoce su timidez: "Me sale todo mejor cuando ensayo en casa que cuando toco en el aula delante del profesor; me pongo muy nervioso cuando hay alguien observándome".

Más allá de esos nervios, Paco destaca "la gran paciencia" que tiene su profesor con él y "la comodidad y confianza" que le proporciona. Algo que parece ser mutuo. "Al final, sus clases son terapéuticas, de algún modo", dice Álex Valiño. Él es el encargado de enseñar a Paco "desde cómo coger el instrumento o colocar los dedos a distinguir entre una nota y un acorde, porque venía de cero". En las clases, Paco aprende a tocar la guitarra "de una forma lúdica, no académica, porque lo importante es que se divierta con la música y el instrumento, pero también ejercita la memoria, la motricidad...", nos explican Aser y Álex.

No tenía ningún conocimiento, pero traía toda la ilusión. "Viene siempre expectante y muy animado y eso ya es una motivación para nosotros. El hecho de haber dado el paso de animarse a aprender a tocar la guitarra con 80 años ya dice mucho de él: es valiente y motivador", subraya Álex.

Paco aprende a tocar la guitarra clásica tocando sus canciones favoritas: "Desde Bach hasta The Shadows, e incluso me pidió que le enseñara a tocar la canción popular Miudiño que corean en las gradas los hinchas del Celta", nos cuenta Álex dejando a Paco al descubierto: "¡Hasta ahí llega mi obsesión por el equipo celeste incluso en los momentos bajos como el que atraviesa ahora el equipo!".

Este es su segundo curso... ¡Y nunca falla! Pregunta mucho y le encanta compartir lo que aprende aquí con sus nietos. "Al mayor, de 6 años, ya le regalé un tambor, a la siguiente, que tiene 3, una pandereta, y a la pequeña, que tiene un año, todavía nada, pero ya le llegará el tiempo de enseñarles a tocar algo", bromea. Porque aunque por el momento Paco no se ha lanzado a los escenarios, quién sabe si se animará, sesenta años después, a montar ese grupo que de joven se le resistió... Lo que él tiene claro es que ahora que ha empezado a aprender a tocar la guitarra, piensa seguir "hasta que el cuerpo aguante".