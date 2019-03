Una vecina fue la primera en ayudar a los habitantes de la casa incendiada en Burgos

Marisol, visiblemente emocionada, recuerda que oyó gritos desde la cama pero no sabía que pasaba, por lo que decidió asomarse a la ventana. El hombre que logró salir de la casa le pidió ayuda y ella le dijo que se acercara al bar, donde había una cuadrilla de jóvenes, entre ellos su hijo. Relata como los jóvenes, acompañados por su marido y, después, por la Guardia Civil, lograron romper las puertas y entrar en la casa rural para sacar a sus ocupantes.

Todos los que estaban en la casa eran miembros de una misma familia a los que no conocía, aunque unas horas antes había visto a uno de los niños que se ha salvado y al hombre que después salió a pedir auxilio. Afirma que para el pueblo es "un drama que no olvidarán", porque "después han venido los políticos y los periodistas, pero ya se han llevado los cuerpos y no hay nada que hacer".

En el incendio han fallecido seis personas, entre ellos tres niños, y otras cinco han resultado heridas por inhalación de humo, aunque se encuentran estables y fuera de peligro. Los cinco vecinos que entraron a socorrer a los ocupantes de la casa también resultaron intoxicados pero de forma leve, por lo que los sanitarios les dieron el alta en el mismo lugar del siniestro.

La alcaldesa de Tordómar, Inmaculada Sierra, ha declarado tres días de luto en la localidad por el fallecimiento de estas seis personas. La edil ha asegurado que los vecinos están "consternados" y que ha sido "un mazazo" para todos, aunque la familia que estaba en la casa no tiene ninguna vinculación con la localidad.

Inmaculada Sierra ha señalado que es "muy triste" que una familia que ha llegado a la localidad para una celebración y estar juntos un fin de semana haya sufrido "un golpe así" y ha lamentado sobre todo el hecho de que varios de los fallecidos y heridos sean niños. Ha afirmado que está dispuesta a ayudar a las familias en lo que sea necesario, aunque ha reconocido que no sabe qué hacer más allá de expresar la "solidaridad" de todo el pueblo.