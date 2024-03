Varios heridos por el derrumbamiento del techo de un bar en el Casco Viejo de Vitoria

El incidente se produjo sobre las 22:00 de la noche, después de que cediese el suelo de una terraza interior perteneciente a la comunidad de vecinos bajo la que se ubica el bar. En ese momento, en el interior se encontraban alrededor de una decena de clientes. Inmediatamente se desplazaron hasta allí equipos de bomberos, sanitarios y policía para ayudar a evacuar a los clientes que se encontraban en el interior.

Durante varios minutos se vivieron momentos de nerviosismo dentro del bar hasta que se pudo conocer el alcance de los daños: "Afortunadamente son heridas leves y rasponazos", reconoce Javier Fernández, dueño del bar que esta mañana valoraba junto a bomberos y personal del Ayuntamiento los desperfectos. Dos personas tuvieron que ser trasladadas al hospital debido a las lesiones producidas.

Según las primeras valoraciones, el motivo del derrumbe estaría en las humedades acumuladas en la terraza interior que se sostiene sobre el bar. Al ceder esa estructura, provocó el hundimiento del falso techo del local.

"Sabemos que va para largo. No nos han dicho cuánto tiempo pero yo sé que arreglar esto nos va a llevar meses", reconoce Fernández.

Este incidente le va a obligar a cerrar su negocio, que actualmente se encuentra precintado, durante un tiempo, lo cual conlleva la pérdida temporal de "nuestra fuente de ingresos". Javier se había animado a abrir el bar junto con su pareja: "Este proyecto es nuestra mayor ilusión", explica, al tiempo que lamenta el trabajo que les va a costar reabrir sus puertas.

El derrumbamiento no ha afectado a ninguna de las viviendas de vecinos que anoche preocupados se asomaban a su ventana para conocer el motivo de tal revuelo en frente de su casa.

"Yo del derrumbamiento ni siquiera me enteré, pero empezamos a ver llegar a los bomberos y a la ambulancia y sí que me preocupé porque no sabíamos cómo había sido el derrumbamiento", explica una vecina del portal contiguo al local.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com