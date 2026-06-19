Universitarias y jubiladas comparten vivienda en Valencia: “Es un alojamiento alternativo y con muchas ventajas”

Carmen tiene 83 años es una enfermera jubilada de Aras de los Olmos que ha entrado en el programa València-Conviu ideado por el ayuntamiento para que jóvenes y mayores compartan piso. Una iniciativa en la que intervienen también la Universitat de València, la Politècnica y la Universidad Católica. Explica Carmen Cortés: “Vivía sola, la idea fue de mi hermano César, pensó que era bueno que estuviera acompañada. Yo tengo mis actividades, mis amigas, pero ahora también vamos las dos juntas a comprar o pasear. Eso sí, cada una tiene su llave y entramos y salimos cuando queremos e incluso si vamos a llegar tarde nos mandamos un mensaje para advertir. Pienso, dice entre risas, que si algún día me da un “telele” mi compañera avisará a los míos.

Carmen lleva todo el año compartiendo su piso de Valencia con Ana Saetero, una estudiante ecuatoriana que cursa el grado de Nutrición Humana y Dietética en la UV : “Una amiga me habló del programa mientras yo buscaba piso. Así que me lo planteé porque mis compañeras ya tenían casa y yo me quedé descolgada, no encontraba habitación libre. Para mí estar con Carmen ha supuesto una opción estupenda, es muy cómodo vivir con ella porque es muy flexible en todo. Tengo mi espacio, me da libertad”.

Une generaciones, ahorra costes y combate la soledad.

El programa se orienta a personas mayores de 60 años que vivan solas, y que pueden valerse por sí mismas y para estudiantes universitarios menores de 35 años que no sean residentes en la misma ciudad y que no puedan pagarse un alojamiento alternativo. Explica Marta Torrado, Concejala de de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Valencia: “Impulsamos este programa en el que dos generaciones muy diferentes tienen mucho que aportar”. Se fomentan valores como la empatía, solidaridad o ayuda mutua. Ambas se hacen compañía y así se combate la soledad no deseada, existe conversación, charla, convivencia. Desde el ayuntamiento estamos planteando además, dar una pequeña ayuda a la persona mayor para afrontar el incremento económico que pueda suponer la factura de luz y agua”.

Norma Bravo es trabajadora social del ayuntamiento de Valencia : “El trabajo que se hace es riguroso, se visita el domicilio de la persona mayor, se hacen entrevistas, se estudian los gustos y preferencias de las candidatas y candidatos” para comprobar que ambos son compatibles y que hay feeling entre ellos. Además hacemos seguimiento de la convivencia durante todo el curso escolar”.

Actualmente hay 6 parejas dentro de este programa municipal en Valencia que está funcionando con éxito. “Económicamente me ayuda porque me puedo centrar los estudios. Yo quiero hacer un máster y ahora estoy ahorrando para pagarlo. Además, Carmen me da buenos consejos para poder aplicar en mi día a día. Este tipo de alojamiento es seguro. La convivencia requiere, eso sí, de mucha empatía y respeto hacia la persona mayor”, dice Ana Saetero.

Esta convivencia intergeneracional sin coste para el estudiante y que aporta compañía a la persona mayor contabiliza ya 175 casos que en Valencia están funcionando con éxito.

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