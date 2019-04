Una agenda escolar que incluye frases que supuestamente defienden la igualdad desata la polémica

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Correas, ha pedido a la Delegación Territorial de Educación del Gobierno canario que el Consistorio retire las agendas escolares por la igualdad que ha repartido por centros educativos de la ciudad.

"Presentamos esta queja porque la igualdad es algo innato por lo que se debe luchar, está recogido en la Constitución y, para nosotros es un fin y debe estar dentro de la educación, pero a la hora de fomentar su enseñanza no se puede hacer a través de criminalizar a los hombres", ha subrayado Correas.

Ciudadanos considera que esa agenda escolar presenta "una visión muy sesgada" y apunta que, como partido político, siempre estará "al lado de aquellos que luchen por la igualdad, pero cuando pase por criminalizar a un sector de la sociedad, en este caso a los hombres, nos van a tener enfrente".

"Lo que no se pude pretender es el fomento de los valores de la igualdad desde un punto de vista de la separación y, al revisar la agenda, hemos encontrado frases como que los hombres temen que las mujeres se rían de ellos o que las mujeres temen que los hombres las asesinen", ha agregado la edil.

A su juicio, estas afirmaciones en un contexto de Enseñanza Secundaria, en escolares de 12 a 15 años, "no se sabe de qué forma le va a llegar, de qué manera un niño en plena ebullición de la adolescencia, con inseguridad propia de la edad más difícil, pueda temer acercarse a las niñas porque se pueden reír de él, o de que una niña pueda ver a su compañero como un posible asesino".

"No podemos permitirlo porque en el fomento de la información en igualdad tiene que destacar lo que nos une y no lo que nos separa, nuestros derechos y no la violación de los mismos, y esta agenda hace todo lo contrario, no habla de igualdad, sino de diferencias, no de unir, solo de separar", ha apostillado.

Correas ha recordado que en el pasado pleno municipal Ciudadanos hizo un ruego público sobre este asunto y lo único que consiguió fueron "risas y burlas de los concejales de Las Palmas Puede (Podemos), un silencio absoluto de los ediles de Nueva Canarias y la mayoría del PSOE y, tristemente, la sonrisa del alcalde (Augusto Hidalgo)".