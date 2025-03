Un hospital canario lleva a cabo el primer trasplante renal de donante vivo mediante cirugía robótica

Pablo no se lo pensó ni por un solo instante, sabía que uno de sus riñones podría salvar la vida de su hermano José. "No hizo falta que me lo pidiera, fui yo quien le ofrecí mi riñón", es lo primero que ha querido decir el menor de estos dos hermanos afincados en Gran Canaria y que desde hace poco más de un mes están más unidos si cabe.

Pablo y José eran los candidatos perfectos para una intervención de este tipo, por ser hermanos, por su estado de salud y por sus condiciones específicas cardiovasculares. El Hospital Universitario de Canarias, ubicado en Tenerife, es uno de los cinco centros de todo el país equipado con la tecnología necesaria para llevar a cabo un trasplante con donante vivo mediante cirugía robótica y el pasado 6 de febrero se constató con una intervención que ha sido todo un éxito gracias a un equipo formado por cerca de un centenar de profesionales que durante meses han trabajado en el caso.

La cirugía robótica se aplica a decenas de operaciones, prácticamente todas las que se realizan con laparoscopia pueden ejecutarse también con esta tecnología.

Con el robot se entra en otra dimensión

Según explica el jefe de urología del Hospital Universitario de Canarias, Antonio Alcaraz, que ha dirigido el equipo, "las técnicas usadas son las mismas que las que se emplean en cirugía abierta. La introducción del robot nos permite meternos en otra dimensión porque lo vemos todo en 3D. Se trata de aparatología muy pequeña que nos permite trabajar en un espacio muy pequeño y con una precisión muy elevada". Ahí radica la ventaja de esta técnica que permite que la recuperación del paciente sea mucho más rápida ya que se trata de una cirugía menos invasiva. Para Alcaraz, "el robot es un esclavo del humano, nos quita el temblor y aporta ventajas técnicas que implican que el paciente pueda recuperarse antes".

La cirugía a los hermanos Blas se llevó a cabo de manera simultánea y gracias al trabajo previo de meses duró "tan solo" dos horas. Mientras que al paciente se le realizó la intervención con cirugía robótica, a su hermano y donante vivo, se le hizo mediante laparoscopia.

Para Pablo y José esta cirugía ha supuesto estrechar más aún los fuertes lazos que desde que nacieron les unían. José, enfermo desde hace años asegura que su hermano le ha permitido volver a tener vida, "a poder disfrutar de mi hijo. Ahora somos mucho más que hermanos, si hasta ahora mi hermano formaba parte de mi vida, ahora lo tengo dentro de mi".

Acción altruista de hermanos

Para ambos esta acción altruista es una muestra de amor fraternal no solo hacia ellos o hacia la sociedad en general. Visiblemente emocionado José asegura que cuando lo consultó a sus hijos la decisión que pensaba tomar, “el mayor me dijo que él también podía donarle uno de sus riñones. Sin quererlo, les estamos diciendo que lo importante son las personas. Ahora quiere estudiar medicina”

Desde que en 2007 se realizara el primer trasplante renal con donante vivo, la tecnología y la ciencia avanza a pasos agigantados y son ya 146 los realizados de esta categoría hasta ahora en las islas. Los profesionales de este hospital trabajan para que cada vez sean más los que se puedan realizar con esta cirugía robótica para permitir una mejor y más pronta recuperación de los pacientes y con la premisa de hacer la medicina cada día más humana.

