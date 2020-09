Un miembro de protección civil asegura haber visto la pantera negra en Granada: "Vimos un felino bastante grande"

¿Hay una pantera negra en libertad en Ventas de Huelma, Granada? De momento, sólo hay un testimonio de un vecino y una huella que podrían demostrar la presencia de este gran felino en la zona.

Ahora, un miembro de protección civil asegura haber visto a la pantera en la zona.

"Lo que vimos es un felino bastante grande. Creemos que era bastante grande, más que un gato. Por la forma de andar y el salto que pegó, creemos que era una pantera", asegura el miembro de protección civil.

"Un perro o un gato no podía ser. Lo vimos a 60 o 70 metros y era más grande que un gato. En ese momento me enteré de que se había escapado una pantera y me temblaron las piernas", explica este miembro de protección civil.

La Guardia Civil investiga cómo puede haber una pantera merodenado por la zona, un animla que es muy esquivo y complicado de ver, ya que es un animal que se activa solo de noche.