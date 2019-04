Un joven admite haber atropellado y rematado a un examigo en Gran Canaria

José Javier H. S., de 21 años, ha confesado: "En ese momento tenía rabia dentro, no sabía lo que hacía", en la primera sesión de la vista oral del juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas por la muerte de René Sendino Saiz, de 27, ocurrida en la noche del 12 de noviembre de 2015, y por la que el Ministerio Fiscal solicita que se le condene a 18 años de prisión al considerar que se trató de un asesinato. El acusado atropelló y, después, golpeó con una llave de tubo en la cabeza a su víctima, tras pelear en una gasolinera y salir en su persecución en Gran Canaria,

Una tesis que ha rechazado su abogado defensor, que ha planteado que el procesado en aquellos momentos "estaba ciego de la ira y no era consciente de lo que estaba haciendo", debido a que la víctima "no era una persona normal, era una persona violenta" que, de hecho, "había sido condenada once veces por la justicia" por distintos delitos, y que le había atacado en anteriores ocasiones.

Hasta el punto de que "cada vez que podía le pegaba, cada vez que podía le humillaba", ha afirmado el letrado, cuyas palabras han querido rebatir el fiscal y el abogado de la acusación particular ejercida por la familia del fallecido, diciendo que lo sucedido demuestra que le atacó dispuesto a acabar con su vida.