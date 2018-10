Un grupo de buzos busca al niño desaparecido en las inundaciones en Mallorca en el tramo final del torrente

Buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias están buscando en el tramo final del torrente de Sant Llorenç (Mallorca) al niño de 5 años que desapareció en la riada en la noche del martes.

El rastreo en la desembocadura del torrente al mar ha comenzado pasadas las diez de la mañana, ha informado la Guardia Civil. La madre del pequeño, Joana Lliteras Planas, de unos 40 años, farmacéutica de Manacor, perdió la vida en el coche en el que viajaba con sus dos hijos, de 7 y 5 años. Logró salvar la vida de su niña de 7 y el pequeño está desaparecido desde entonces.

Al final del torrente de Ses Planes, de 7 kilómetros de extensión, los equipos de rescate han hallado destrozado el taxi donde viajaban los dos ciudadanos británicos que perdieron la vida junto al taxista debido al desbordamiento del torrente.

Un portavoz de los especialistas que buscan al niño ha señalado a los periodistas que no se descarta que en esta parte final del torrente puedan encontrar el cuerpo de otras personas desaparecidas cuya ausencia no ha sido denunciada. Si no encuentran al pequeño en esta zona, los buzos y varias embarcaciones buscarán este viernes al niño en el mar, donde muere el torrente, en la localidad turística de S'Illot, en el este de la isla.

Los equipos de rescate rastrearan de "forma minuciosa" las zonas del Levante afectadas por las lluvias torrenciales en las que se sospecha podrían encontrar a las tres personas que permanecen desaparecidas, incluido al niño de 5 años, ha indicado el Govern balear. Por ahora, la cifra oficial de fallecidos asciende a diez personas.