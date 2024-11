La última llamada de Vicky a su marido durante la DANA: "Tenía frío, tenía mucho miedo"

En la tarde de este marte, las oficinas ante mortem de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con médicos forenses, han contabilizado 89 casos de desaparecidos activos actualmente, según las cifras del Centro de Integración de Datos (CID). Numerosos rostros que la DANA se llevó consigo y que ahora, tras lo sucedido, sus familiares tratan de buscarlos.

Muchos de ellos realizaron una última llamada antes de que el agua les llegase más cerca o les arrastrase con fuerza. Una de estas llamadas la tuvo Vicky, que una semana después sigue buscando a su marido Cándido en Cheste. Junto a un amigo, están "buscando todos los días río abajo", pero por el momento nada.

La última vez que pudieron hablar, Vicky recuerda las palabras que su marido le dijo: "Quería estar toda la vida conmigo". También recuerda que le decía que "tenía frío" y también "tenía mucho miedo". "Nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar", dice Vicky que gritaba su marido al otro lado del teléfono.

"Buscadme a mis nietos porque sino yo no voy a vivir"

Entre los desaparecidos también se encuentran Izan y Rubén. Dos niños pequeños de 5 y 3 años que la riada se llevó cuando estaban en brazos de su padre. La madre de los desaparecidos dejó a los niños en casa de su abuela Antonia a las 13:00 horas porque se iba a trabajar. Víctor, el padre de los desaparecidos, fue a recogerlos a las tres de la tarde ante la previsión de fuertes lluvias.

Antonia cuenta que lo llamó a las 17:30 horas y que los niños estaban jugando y les iba a preparar la cena. En torno a las seis de la tarde se fue la luz y los menores comenzaron a llorar. Su padre, para tranquilizarlos, se sentó con ellos. De repente escucharon un fuerte golpe: un camión arrastrado por las riadas impactó contra la casa y, desde entonces, no se sabe nada de los menores.

El agua comenzó a entrar al domicilio, llegando a tener en el interior "más de dos metros", explica Antonia. Su hijo Víctor, padre de los niños, los agarró, "pero la misma corriente se los quitó de las manos". Él también fue arrastrado, pero afortunadamente ha sido rescatado y en estos momentos se encuentra grave en el hospital: "Había un árbol en el que mi hijo se quedó enganchado".

Pide entre lágrimas que busquen y encuentren a sus nietos: "Buscadme a mis niños, buscadme, porque si no yo no voy a vivir". Además, denuncia la falta de protocolos de rescate en la ciudad de Torrent: "Al día siguiente, solo estaban buscando a mis nietos la Policía Local de Alicante". "Necesito que me ayudéis, no quiero dinero ni comida, quiero ayuda para buscar a mis nietos", recalcaba durante la entrevista.

