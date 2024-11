El llamamiento de la Guardia Civil a los familiares con desaparecidos tras el paso de la DANA: "Es muy importante"

Una semana después del trágico paso de la DANA por varios municipios de la Comunidad Valenciana, algunos puntos de Castilla-La Mancha y Andalucía, la situación sigue crítica. Hay al menos más de 200 víctimas y las oficinas ante mortem de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con médicos forenses, han contabilizado esta tarde 89 casos de desaparecidos activos actualmente, según las cifras del Centro de Integración de Datos (CID).

Estos datos activos corresponden en exclusiva a las denuncias donde los familiares han aportado diferentes datos y muestras biológicas que permiten la identificación posterior de sus familiares. No obstante, cabe aclarar que las denuncias de desaparecidos con expediente activo no equivalen al número total de desaparecidos, ya que debido a la magnitud de los hechos podría haber casos de desaparición que todavía no se han denunciado.

Por este motivo, desde la Guardia Civil piden a los familiares de personas desaparecidas que acudan a la oficina de denuncias de desaparecidos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, ubicada en la calla Calamocha nº4, para que aporten toda la información que ayude a la identificación de sus allegados. No obstante, si alguna persona tiene problemas para desplazarse hasta la oficina, pueden contactar con el número habilitado para ello, el 062.

Desde la benemérita recalcan que "es muy importante contar con la mayor información posible", ya que de esta manera la identificación será más "rápida y eficiente".

Antena 3 Noticias acompaña a los buzos en la búsqueda de desaparecidos

Durante estos días, los equipos de buzo y de rescate están buscando a los desaparecidos en las riadas. Antena 3 Noticias ha acompañado a los agentes en las zonas inundadas, donde, hasta el momento, no han encontrado a ningún desaparecido.

Los equipos de rescate buscan a los desaparecidos tras el fuerte temporal que ha azotado la zona este de España. En el centro comercial de Bonaire los submarinistas no han encontrado ningún cuerpo, pero siguen buscando en el interior de los coches. Todavía quedan otros parkings y zonas bajas, señaladas por los rescatistas, que quedaron inundadas.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha estado en el Parque natural de la Albufera, con una superficie en torno a 3.000 hectáreas y donde el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil inspecciona la zona que ha arrastrado muchas cosas: "Es un remanso donde han ido a parar muchos escombros de pueblos vecinos", decía uno de los agentes. Además, creen que "es uno de los puntos donde podemos tener muchos desaparecidos".

Los equipos trabajan bajo las pésimas condiciones que ha dejado la DANA: "La visibilidad es nula, hay mucho fango". Entre los escombros buscan a los miles de desaparecidos que ha dejado el temporal. A pesar de la mala visibilidad, los agentes "bajan hasta los puntos donde tengamos hipótesis o indicios donde pueda haber desaparecidos y al tacto", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com