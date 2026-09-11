¿Nos tomamos un café? La iniciativa pionera de una gallega que lucha contra la soledad

Cuatro mujeres compartiendo mesa durante algo más de una hora con un único objetivo: hablar. Hablar entre iguales, sin orden del día, sin clase de gimnasia, sin taller de memoria, sin actividades pautadas. Sin más objetivo que hablar y relacionarse.

Detrás de esta idea está Alba Alonso, docente, doctora en Filología Inglesa, impulsora de proyectos sociales y, sobre todo, hija. Hija consciente de que su madre, y las mujeres de su generación, necesitan algo más. Con 86 años y seis hijos, la madre de Alba tiene más que cubiertas sus necesidades de compañía, amor y cuidado emocional. Una familia que la adora y hace planes de todo tipo con ella, pero ¿en qué formato? "Hay ocio para las mujeres de su edad, mil planes, pero acaban esa actividad en cuestión y cada una se va a su casa. Falta la conexión".

Hay muchas mujeres de cierta edad a las que les cuesta hacer amistades

Y es que hay un pequeño vacío difícil de llenar "solo" con la familia. El relacionado con la socialización profunda, la personal, la individual. “Es importante entender el valor de relacionarse entre iguales, de hacer amistades y conservarlas. A muchas de ellas les cuesta, a mi madre le cuesta y fue el ejemplo en el que me fijé. Yo me iba de vacaciones y estaba pensando en ella, en su soledad. Dije: 'No puede ser, tiene que haber más mujeres en su misma situación'”.

Alonso comprendió la clave del problema: "Una hija no sustituye a una amiga". De ahí que Café con Compañía no se presente como una solución, sino como una herramienta. No pretende ser el fin, intenta ser el camino. El proyecto celebró ya esta semana su primera prueba piloto en una conocida cafetería de Vigo, la clásica Luces de Bohemia. Y ha sido todo un éxito.

Alba ha sembrado la semilla, pero pretende quedarse en eso, en una promotora. En la figura que ha dado en llamar “anfitriona”. El plan es sencillo: se ofrecen mesas de solo cuatro personas para que empiece la charla. “Yo actué como anfitriona para intentar ir abriendo la conversación, hacer que todas cuenten, que nadie se quede callado, que se vayan abriendo”. La idea es que todas tengan voz y la conversación fluya. Que todas puedan participar y hacerse su hueco, pero que a la vez nadie se sienta forzada. Cada una a su ritmo. La idea es romper el hielo entre estas mujeres para que después ellas creen sus vínculos de manera real, espontánea y duradera. Sin permanencia, sin compromiso, sin caridad. Porque quieren y como quieren. Habrá siempre una anfitriona, irán viendo cómo, pero la idea es conservar esa figura para que haga de nexo.

El objetivo final es que las mujeres queden a título personal y creen vínculos entre ellas

La iniciativa se enfoca principalmente en mujeres de 70 años en adelante. ¿Por qué este grupo? Porque es donde se ha visto esta necesidad. Una generación que con frecuencia perdió sus redes sociales tras casarse o volcarse en la maternidad y que, años después, con la casa “vacía” de nuevo, echa de menos esos momentos de amistad. La edad es orientativa, puede variar y cualquiera que quiera formar parte puede acercarse. Basta con inscribirse en la web de café con compañía o por teléfono, un trámite que pueden hacer las propias interesadas o sus familiares. La próxima cita está fijada ya para el día 17 de septiembre.

El proyecto, por ahora en fase de prueba, busca apoyarse en la Fundación TokApp Impulsa para gestionar voluntariado y futuras donaciones, además de sumar una red de cafeterías colaboradoras que actúen como espacios acogedores. “Estamos aún viendo cómo desarrollarlo. A mí me gustaría que fuese algo de comunidad, algo bonito en el que se impliquen distintos actores. Una cafetería para organizar un café, una peluquería que un día decida peinarlas, una floristería… Lo que sea, algo bonito”.

Aunque es un proyecto que nace con mucha ilusión, curiosamente, el objetivo es terminar. Es decir, el objetivo de dejar de hacer falta. El fin último, asegura Alba Alonso, es: “Que no tengan que volver a ninguna mesa, que ya queden por su cuenta fuera de aquí. En realidad, el éxito es perderlas”.