Un tribunal retira la custodia de sus hijas a una mujer porque "trabaja demasiado"

Una madre ha sido acusada por su exmarido de trabajar demasiado y un tribunal le ha quitado la custodia de sus dos hijas. Elena del Pilar Ramallo Miñán es conocida en Galicia por su amplia trayectoria profesional. Ha trabajado como directiva en seis universidades, publicado libros y fiel defensora de los derechos de la mujer.

El tribunal ha considerado que Ramallo "trabaja demasiado", siendo este el motivo por el que se le arrebata la custodia de sus hijas, que en un principio, iba a ser compartida con su exmarido.

"Yo acuso como mujer porque me han quitado a mis hijas por trabajar, he dedicado miles de horas de mi vida, muchas de ellas sin dormir, a superarme y formarme armonizándolo siempre con mi vida de madre. He conseguido ser una profesional reconocida por mi formación y experiencia. Después de años de formación, esfuerzos y logros profesionales, me he visto obligada a renunciar a casi toda mi vida profesional", escribe Ramallo en El Correo Gallego.

Ramallo le reclama a la jueza el hecho de escudarse únicamente en los testimonios de la acusación para tomar una decisión. "Sin permitirme hablar prevaleció la opinión de un hombre sobre la mujer, la del marido sobre la esposa", dice. A esto añadir la opinión de sus propios padres que consideran que lo que debería hacer una mujer es "cuidar a sus hijas y su marido", algo que la jueza tuvo en cuenta a la hora de tomar una decisión.

Ramallo asegura que ha perdido completamente la relación con su hija mayor y que quiere demandar al Estado ante la instancia de la Audiencia Provincial de A Coruña. Por ello, dice que luchará para que ninguna mujer, por el hecho de trabajar y de amar su trabajo, pueda perder a sus hijos.

