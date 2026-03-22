Torremolinos regula la ropa tendida vista desde la calle: ¿Adiós a los balcones llenos de coladas?

Algo que caracteriza al sur de España, y especialmente a Andalucía, es ver ropa tendida en los balcones y terrazas. En Torremolinos, la polémica está servida… y parece que también los tendederos. Su Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza que prohíbe tender ropa visible desde la calle, buscando una ciudad más ordenada y estéticamente atractiva. Sí, eso incluye toallas, camisetas, pantalones… y sí, también la ropa interior.

La medida, según el Ayuntamiento, no pretende multar indiscriminadamente a los vecinos. La norma solo se aplica cuando existe otra alternativa: patios, azoteas o espacios interiores. Si no hay otra opción, se podrá seguir tendiendo como hasta ahora. Eso sí, la ordenanza contempla posibles sanciones entre los 100 y los 750 euros, aunque el consistorio insiste en que la prioridad es ordenar la ciudad, no perseguir la colada de nadie. Además, se establece un periodo de adaptación para los elementos existentes y se promueve un cambio progresivo.

Pero la prohibición de tender ropa a la vista no es la única novedad: la ordenanza también regula otros elementos visibles desde la vía pública. Así, se revisarán colores de fachadas, rótulos comerciales e iluminación, con el objetivo de reducir la llamada "contaminación visual" y proteger aquellas zonas de mayor valor histórico o turístico, como La Carihuela o el centro histórico.

Como era de esperar, la reacción en la calle está dividida. Algunos vecinos aplauden la medida y la ven necesaria para mejorar la imagen de la ciudad, mientras que otros la califican de excesiva o exagerada. Lo que está claro es que este tema ha puesto a Torremolinos en el centro del debate sobre estética urbana y normas de convivencia. Pero eso sí… los que soñaban con ver ondear su camiseta favorita desde el balcón, tendrán que replanteárselo.

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