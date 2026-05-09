Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Barcelona

Lleida impulsa unos coleteros inteligentes con botón SOS para ayudar a mujeres en situaciones de peligro

Los coleteros actúan en menos de cinco segundos y mandan un mensaje con la ubicación en tiempo real a los contactos seleccionados.

Mujer con un tel&eacute;fono m&oacute;vil en la mano

Mujer con un teléfono móvil en la manoEFE

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

El Ayuntamiento de Lleida (Barcelona) se convierte en el primero en toda España en lanzar la iniciativa NIU·CLIC, que se estrenó este fin de semana y coincide con la Festa Major. Se trata de un sistema de seguridad integrado en un coletero de pelo que permite activar una alerta al apretar un botón SOS que, en menos de cinco segundos, envía un mensaje con la ubicación en tiempo real a los contactos seleccionados previamente.

800 de estos coleteros serán repartidos de forma gratuita por el Ayuntamiento en los puntos lila/LGTBIQ+ de los Camps Elisis durante las tres noches de Festa Major, y en el Aplec del Caragol. Este sistema ha sido creado por la empresa Niu de Altafulla.

Seguridad en la muñeca

El coletero contiene un sistema NFC, donde solo hay que acercar el dispositivo móvil desbloqueado. Sus creadores pensaron en un uso donde las mujeres se puedan sentir inseguras o en situación de peligro. Los ejemplos que ponen son: volver a casa de noche, en espacios de ocio nocturno o fiestas populares.

La fundadora de Niu, Noemí Ferret, explicó este martes, mientras hacía una demostración, que "al recibir el coletero se puede configurar el contacto de emergencia entrando en la página web. Cuando se vuelve a acercar el móvil al dispositivo, solo se tiene que apretar un botón rojo en el coletero para enviar el mensaje y la ubicación".

Configuración sin trámites

La usuaria puede modificar su persona o personas de contacto las veces que quiera, adaptando el sistema al entorno de la persona. El coletero no requiere descargar ninguna aplicación, crear una cuenta ni facilitar datos personales.

Según la empresa, el contacto seleccionado y el mensaje creado por la persona se guardan únicamente en el móvil de la misma. Las coordenadas GPS se borran automáticamente del servidor cuando hayan pasado dos horas. "Queremos demostrar que se puede aumentar la seguridad sin vigilar a la ciudadanía. NIU·CLIC pone la red afectiva en el centro: quien recibe la alerta no es una central de alarmas, sino la persona que la usuaria elige. Es tecnología con mirada feminista, diseñada para cuidar, no para controlar", subrayó Ferret.

Por su parte, la tercera teniente de alcalde, Cristina Morón, afirmó: "Estamos satisfechos de esta herramienta, que creemos que será de utilidad porque es sencilla, fácil, ágil". Además, la Paeria espera aumentar la cifra de coleteros en función de la demanda. Mientras Niu se encuentra negociando con otros diez ayuntamientos de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana para implementar este coletero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Última hora del brote de hantavirus en directo: La PCR hecha a la ciudadana ingresada en Alicante da negativo para Hantavirus

El crucero MV Hondius, en aguas de Cabo Verde

Publicidad

Sociedad

El crucero MV Hondius, en aguas de Cabo Verde

Última hora del brote de hantavirus en directo: La PCR hecha a la ciudadana ingresada en Alicante da negativo para Hantavirus

Mujer con un teléfono móvil en la mano

Lleida impulsa unos coleteros inteligentes con botón SOS para ayudar a mujeres en situaciones de peligro

La tierna imagen de la osa 'Lechuguina' paseando por Villarino del Sil, León

La tierna imagen de la osa 'Lechuguina' paseando por Villarino del Sil, León

Imagen de el atraco en una tienda de Mataró.
Atraco

Las imágenes de un atraco a punta de pistola en una tienda de Mataró: los Mossos siguen buscando al ladrón

Plaga de chinches apestosas en Moratalaz, Madrid
CHINCHES

Alerta sanitaria en la prisión de Valdemoro por la aparición de chinches

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 9 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 9 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Coche Policía Nacional.
Agresión sexual

La Policía investiga una agresión sexual a una joven de 18 años en Valencia

La Policía Nacional investiga una denuncia por una presunta agresión sexual a una joven de 18 años ocurrida de madrugada en las escaleras de acceso al aparcamiento de La Marina.

Imagen de dos Ertzaintzas

Tres detenidos por extorsionar a un menor de edad en Vitoria: le amenazaron con publicar un vídeo suyo desnudo

Foto de archivo de la Policía Nacional

Detenido un hombre por la muerte de su pareja de 19 años en Carabanchel, Madrid

Tribunal Supremo.

Condenados a siete años de prisión por arrancarle un ojo a un familiar tras la compra de un caballo en Granada

Publicidad