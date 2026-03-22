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El chiste de Matías Prats sobre la prohibición en Torremolinos de tender la ropa en el balcón: "La cosa está cogida con pinzas"

El presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana puso su particular toque de humor a una noticia sobre una ordenanza que pretende unificar

Matías Prats y Mónica Carrillo

El chiste de Matías Prats sobre la prohibición en Torremolinos de tender la ropa en el balcón: "La cosa está cogida con pinzas" | Antena 3 Noticias

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Antena 3 Noticias
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Torremolinos ha aprobado una norma un tanto controvertida. El Ayuntamiento quiere unificar la estética del municipio y apuesta por no permitir la incorporación de elementos que alteren las fachadas o rótulos que no estén bien integrados. Pero además, queda recogido expresamente que tampoco se autoriza tender la ropa "a la vista desde calles principales". El texto va dirigido a aquellas viviendas en las que hay un tendedero alternativo y además excluye el incumplimiento de infracciones. "Es altamente improbable que alguien pueda ser multado por ello".

Matías Prats ha explicado dicha norma en el informativo del domingo 22 de marzo y ha aprovechado para hacer uno de sus característicos chistes. A la noticia le dio pie la presentadora Mónica Carrillo: "Es probable que muchos de ustedes tiendan la ropa en el balcón o en la ventana de casa. En Torremolinos esto se va a acabar". Matías Prats continúa diciendo: "Pues sí, eso parece. La norma que se ha aprobado regula la ropa tendida a la vista para mejorar la estética del municipio." Y es entonces cuando añade: "La polémica está servida. Hay quien dice que la cosa está cogida con pinzas", provocando la risa de la presentadora.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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