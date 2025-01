Tomar café por la mañana reduce el riesgo de morir: "Los que toman una taza, bien, pero los que toman tres, mejor"

En muchas ocasiones hemos podido escuchar a alguien decir: "yo hasta que no me tomo un café, no soy persona", y es que tomar café es una rutina que cada día llevan a cabo miles de personas, de hecho, para muchos es el primer paso en su rutina diaria. Pues todas estas personas han estado protegiendo su salud sin saberlo, ya que, según un estudio realizado en Estados Unidos durante diez años, beberse un café (o más) por la mañana estaba relacionado con la reducción del riesgo de muerte.

El café ya se ha relacionado con muchos otros beneficios para la salud, como por ejemplo, mejorar la concentración, estimular la memoria a corto plazo e incluso reducir el riesgo de padecer enfermedades como el Parkinson o la diabetes tipo 2. Ahora, los investigadores han descubierto que tomar café en un periodo concreto del día tiene aún más beneficios para la salud. "No solo importa si bebes café o cuánto bebes, sino también el momento del día en que bebes café", asegura el doctor Lu Qi, autor principal del estudio.

¿Cuándo hay que tomar café?

Tras realizar el estudio, en el que participaron más de 40.000 personas, los científicos llegaron a la conclusión de que tomar café por la mañana reduce un 30% el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o un derrame cerebral, mientras que el riesgo de sufrir cualquier otro tipo de dolencia se reduce hasta un 20%.

Además, las personas que llevaron a cabo el estudio también señalaron que estos beneficios son más notables en aquellas personas que consumen tres o más cafés por la mañana, pero con una sola taza también estaríamos aportando este factor cardioprotector a nuestro organismo.

Sin embargo, el doctor Luis Rodríguez Padial, presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), ha revelado que aquellas personas que toman café a lo largo del día y no solo por la mañana no estarían disfrutando de estos beneficios, al igual que aquellos que directamente no toman café en ningún momento. "Tomar café durante todo el día y no solo hasta las 12 de la mañana no es perjudicial, pero aquellos que lo hacen se privan del beneficio que aporta hacerlo por la mañana", señala el doctor. Por otro lado, tomar café después del mediodía puede alterar los ritmos circadianos y provocar trastornos del sueño, ya que esta bebida es capaz de eliminar la melatonina, una hormona clave para poder conciliar el sueño y para reducir el riesgo cardiovascular.

¿Cuánto café? ¿El descafeinado vale?

Según la investigación, se cree que el gran número de antioxidantes presentes en esta sustancia podría estar estrechamente relacionado con este factor cardioprotector. "La oxidación de los lípidos juega un papel fundamental en que se vaya formando la placa ateroma (endurecimiento de las arterias o ateroesclerosis), que es un factor muy importante en la aparición de la enfermedad cardiaca. Al parecer, estas sustancias antioxidantes presentes en el café son beneficiosas, pero se desconoce el mecanismo por el que se produce", señala Rodríguez Padial.

En cuanto a la cantidad de café que debemos consumir durante las mañanas para poder disfrutar de este factor cardioprotector, el doctor ha sido muy claro: "Los que toman una taza, les va bien; los que toman dos, mejor; y los que toman tres o más, un poco mejor, aunque a partir del tercero la curva del beneficio tiende a aplanarse".

Con respecto a la cafeína, el estudio no ha llegado a ninguna conclusión sobre si este antioxidante es fundamental para la obtención de esta ventaja, por lo que estaría más relacionado con otros componentes presentes en la sustancia. "Las personas que toman el café descafeinado son un grupo menor, pero parece que esta sustancia no provoca por sí sola los beneficios, pero es un aspecto que no se ha dilucidado", señala el presidente de la SEC.