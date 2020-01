Arranca el 2020, llega un nuevo año y una nueva década y entre fiesta y fiesta navideña es importante repasar las novedades que habrá en tráfico para que no se escape nada y nos llevemos alguna sorpresa. Es, por ello, que aquí os dejamos una lista con todas ellas para que el comienzo del Año Nuevo no nos cueste tanto.

Entre ellos pasamos desde la regulación del patinete eléctrico hasta el límite de emisiones de CO2 para los vehículos.

Restricciones en la circulación y en el aparcamiento

Las novedades en circulación las podremos observar en las principales capitales de nuestro país, Madrid y Barcelona. En el primer lugar, dejaremos de hablar de Madrid Central para decir 'Madrid 360' y en este nuevo proyecto capitaneado por José Luis Martínez Almeida se rebajan, en cierto modo, las limitaciones implantadas por el gobierno de Manuela Carmena. Entre ellas, encontramos que los vehículos con etiqueta C que tengan dos ocupantes o más podrán transitar libremente por la zona de bajas emisiones de la ciudad ya que pasan a considerarse como "vehículos de alta ocupación". Por otro lado, aquellos vehículos que cuentan con la etiqueta B solo podrán estacionar en los aparcamientos mientras que aquellos vehículos a los cuales no les corresponda etiqueta tendrán prohibida la entrada a la zona de bajas emisiones. Es más, estos coches no podrán aparcar en la zona SER que no sea la del barrio en el que están empadronados ya que de no cumplirse esta prohibición se sancionará con una multa de 90 euros.

En el caso de Barcelona, los vehículos que estén considerados como ser los más contaminantes no tendrán permitido circular por la zona de Bajas Emisiones, un área mucho mayor que la que tiene establecido la capital del país. Además, el horario que se establece para esta prohibición comprenderá todos los días laborables de siete de la mañana a la ocho de la tarde.

A partir del 1 de enero en todas las ciudades toda calle que cuenta con un solo carril por sentido de circulación tendrá como límite de velocidad 30 km/h, antes estaba reglada a 50. Por este tipo de vías podrán circular todo tipo de vehículos incluyendo los vehículos de movilidad personal (VMP).

Llega la regulación de los patinetes eléctricos

En 2020 calificaremos a estos patinetes eléctricos como 'Vehículos de Movilidad Personal' (VMP). Los VMP serán vehículos de una o más ruedas que dispongan de un única plaza y sean propulsados exclusivamente por motores eléctricos que le permitan alcanzar una velocidad que comprenda entre los seis y los 25 km/h.. En el caso de estos no alcancen los seis km/h pasarán a considerarse como juguetes.

Los patinetes eléctricos no requerirán de ninguna autorización para circular ni sus conductores requerirán de ningún permiso ni tendrán que contratar ningún seguro para el vehículo. Por otro lado, también se establecen los motivos por los que se pueda sancionar a sus conductores. Entre ellos circular bajo los efectos del alcohol llegará a tener una multa de entre 500 a 1.000 euros de sanción en función de la tasa de alcoholemia y de 1.000 euros en el que caso de que se detecte la presencia de drogas en sangre. Otras infracciones como circular con el teléfono móvil, cascos y auriculares, por la acera, o no llevar los sistema de alumbrado o reflectantes serán sancionados con multas de hasta 200 euros.

Nuevas autopistas gratuitas y medidas de seguridad para motoristas

Como ya veníamos anunciando a finales del 2019, los tramos de la AP-7 que comprenden Tarragona, Valencia y Alicante junto al espacio de la A-4 que engloba el paso entre Sevilla y Cádiz pasarán a ser gratuitas ya que el Gobierno ha decidido no renovar la concesión de la que gozaba la empresa que controlaba estos tramos de carretera.

En cuanto a los motoristas, se procede a implantar un Plan de Medidas Especiales para estos en el que destacan medidas como la identificación de cien tramos de siniestralidad para motoristas en los que se colocarán señales y se dispondrá de una mejor infraestructura y de un sistema de vigilancia. Además se promoverá el airbag para motoristas.

Por otro lado, Tráfico también ha anunciado que para este 2020 aumentará la vigilancia en nuestras carreteras así como se incrementarán los controles de alcoholemia y los radares.

Límite de emisiones

Esta prohibición afectará más directamente a los fabricantes de coches ya que, a partir de ahora, el límite de emisiones de CO2 estará fijado en 95g/km tal y como se establece en esta nueva normativa denominada como CAFE (Corporate Average Fuel Emissions). De media en España en 2019, 120g/km de CO2 por lo que para conseguirlo habría que reducir nuestras emisiones en un 30%.

La ITV será más fácil y la Guardia Civil podrá examinar

Una vez que llegue el mes de mayo todos los vehículos que se haya matriculado desde el 20 de mayo de 2018 en adelante gozarán de una gran ventaja ya que la Unión Europea ha decidido obligar a todos los fabricantes de automóviles a proporcionar todos los datos técnicos necesarios para realizar la inspección. Anteriormente, era imposible acceder a este tipo de información. A su vez, también están obligados a comunicar cualquier cambio o actualización de estos datos.

Por otra parte, los agentes de tráfico de la Guardia Civil que estén en la reserva podrían ser a su vez examinadores puntuales en los exámenes de conducir. El objetivo es reducir el número de pruebas prácticas que se realizan al año. Además, estas pruebas podrían ser más fáciles para sus aspirantes ya que se les permitirá que se examinen con todos los sistemas automáticos de los que los vehículos disponen en la actualidad.