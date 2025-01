Tirones, robos al descuido y carteristas: alerta por el aumento de robos a los vecinos más mayores de La Verneda, en Barcelona

Los vecinos están en pie de guerra para recuperar la seguridad en sus calles. Denuncian ocupaciones en bajos de locales comerciales, peleas con armas blancas y un aumento de los robos en su barrio. Los cacos se centran en atacar a los más mayores de La Verneda, una zona con población envejecida. Los ladrones aprovechan la media de edad elevada del distrito para dar sus golpes.

Cambio del perfil de víctimas

Desde la Asociación 'La Verneda Denuncia' aseguran que los ladrones han cambiado a sus víctimas y la zona de actuación. Se han movido del centro de la ciudad repleto de turistas a barrios más periféricos, donde reside más población envejecida que suele llevar encima joyas y dinero en efectivo. Además, son más vulnerables, oponen menos resistencia y algunos no pueden correr tras ellos.

Para denunciar la inseguridad creciente no han dudado en publicar unos vídeos donde podemos ver a una carterista localizando a su 'presa', una anciana que va con un andador y a la que intenta robar el billetero. La ladrona es pillada in fraganti y señalada por quien graba que, al grito de "¡ladrona, ladrona!", alerta a todos los que presencia la persecución.

Método de la siembra y tirones

Los ladrones también han convertido las sucursales bancarias y sus alrededores en su centro de operaciones. Hasta allí se desplazan para localizar a futuras víctimas que salen del banco con dinero o que realizan operaciones en el cajero. Allí utilizan el conocido como método de la siembra, que ya hemos visto en otras zonas de la ciudad, y que consiste en despistar al anciano lanzando algo al suelo y aprovechar la confusión para que un cómplice les robe o pueda ver su número pin. Sembrar el caos para recoger su botín.

Jesús Calero, de la plataforma 'La Verneda Denuncia', asegura que roban "todo lo que pillan, relojes, bolsos, les persiguen cuando van al banco para ver si lo ven salir con dinero y los atracan. Este es el día a día de la Verneda". Otro vecino, Manuel López, nos cuenta que "son unos desalmados y que van a por vecinos que caminan con la ayuda de un andador".

Ladronas amables y abrazos

Otra de las técnicas que utilizan es la de las "ladronas amables". Fingen ayudar para luego robar. Una vecina nos explica cómo fue víctima “"me tiraron agua con una pistola y me dijeron que me había cagado una paloma, me ofreció un pañuelo y luego vi que me había robado la cadena”.

Otros vecinos denuncian también que un grupo de ladronas dan falso abrazos con el único objetivo de arrancar joyas o conseguir un billetero mientras “manosean cariñosamente”,

Los vecinos llevan semanas manifestándose para pedir más seguridad en el barrio. Quieren más presencia policial para lograr disuadir a unos ladrones que no les dejan ni dormir tranquilos ni pasear por sus calles.

