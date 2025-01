El ladrón en patinete que siembra el pánico en farmacias de Granada

En la localidad granadina de Peligro, un ladrón de farmacias actúa de manera peculiar: con gorra, mascarilla, guantes y desplazándose en un patinete eléctrico. En menos de una semana, ha cometido tres atracos, siempre con la misma metodología, dejando tras de sí a sus víctimas con el susto en el cuerpo.

En cada uno de los asaltos, el delincuente entra con aparente calma y buenos modales, incluso saludando a las empleadas con un "buenos días". Sin embargo, sus intenciones quedan claras cuando muestra el cuchillo para exigir el dinero de la caja registradora. Antes de marcharse, pide disculpas, justificando sus actos al afirmar que "roba para comer".

¿Cuándo se produjo el primer atraco?

El primer atraco se produjo el pasado jueves tras un intento fallido de robo en una gasolinera del polígono de Asegra. Desde entonces, el ladrón ha seguido su patrón, logrando sustraer una media de 600 euros por farmacia. Las farmacias afectadas están ubicadas a solo 250 metros, unas de otras.

Con el susto en el cuerpo

Las empleadas de una de las farmacias relatan cómo vivieron el atraco. "Pensábamos que era otro cliente que necesitaba medicación", explica una de ellas. Sin embargo, el hombre se dirigió directamente al mostrador y cruzó al otro lado. "Se nos metió dentro, donde tenemos las cajas", afirma. Durante el asalto, el ladrón intentó tranquilizarlas.

"Cada vez que se dirigía a las cajas o hacia nosotras decía: "tranquilas, que no os voy a hacer daño". A pesar de sus palabras, el temor de las trabajadoras persiste. "En un minuto lo hizo todo. Sabía perfectamente cómo abrir la caja, lo que nos sorprendió mucho. Seguimos con el susto".

El dueño de la farmacia también ha tomado medidas tras el incidente. "He tenido que reforzar el personal porque estamos un poco asustados del tema. Procuramos no quedarnos solos. Tenemos que estar dos porque no nos fiamos", confesó.

Refuerzo de unidades policiales

Ante estos hechos, la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia en la zona para dar con el paradero del delincuente. Por el momento, el ladrón sigue sin ser identificado, pero las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se le observa actuando con precisión y rapidez, podrían ser clave para su localización. El caso ha generado alarma entre los vecinos y comerciantes de peligros, quienes temen nuevos asaltos.

