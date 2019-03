El tío de Irene Cortés: "Le dije a Farid que le había salido muy baratito matarla"

El cadáver de Irene Cortés Lucas, la turista malagueña de 30 años que falleció el 2 de marzo en la localidad colombiana de Barranquilla, tras recibir un disparo de un atracador mientras se encontraba en un bar, ha llegado este lunes a Málaga.

La mujer será enterrada este martes en Vélez-Málaga, justo el día en que se cumplen dos semanas de su asesinato.

El tío de Irene, Pedro Lucas, ha contado en el programa Espejo Público de Antena 3, que ha sido el único miembro de la familia de Irene Cortés que ha estado en Colombia, concretamente en Barranquilla y Santa Marta. Además, Lucas ha relatado parte de la conversación que tuvo con Farid Llinás, esposo de Irene: "Él me dijo que no había tenido nada que ver. Yo le dije: te ha salido muy baratito y é me dijo que no era ningún asesino".

"El que aprieta el gatillo sabemos quién es, y también el que lo manda, presuntamente. La prueba está que él no está aquí. Nosotros tenemos la sospecha muy grande, y no es fundada en vanidad, sino en grandes hechos de que el que ha mandado a matar a mi sobrina, presuntamente ha sido su marido, Farid", ha añadido.

Además, el tío de Irene ha asegurado que nunca ham amenazado ni a Farid ni a su familia, como habían llegado a decir.