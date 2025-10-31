Mouliaá rechaza conciliar con Errejón y le deja vía libre para querellarse por acusarle de extorsión

La actriz Elisa Mouliaá ha rechazado conciliar con el exdiputado Íñigo Errejón, quien la instaba a retractarse tras haberle acusado "pública y falsamente de haber cometido un delito de extorsión" relacionado con dos testigos que declararon en la causa en la que él está investigado por presunta agresión sexual.

El acto de conciliación estaba fijado para las 10:00 horas de este viernes, 31 de octubre, en el Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid, pero ni Mouliaá ni ningún representante legal suyo han comparecido, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press. La incomparecencia supone que la conciliación se da por fallida, lo que deja vía libre a Errejón para interponer una querella, algo que, según las mismas fuentes, piensa hacer próximamente.

Los mensajes en redes que originaron la demanda

La demanda de conciliación de Errejón se debía a las declaración públicas que Mouliaá difundió en X el pasado 20 de junio, tras la declaración de los testigos Borja y Soraya, en el caso que investiga la agresión sexual. En esos mensajes, la actriz escribió: "NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad".

También publicó otros comentarios como: "La noticia es la extorsión de Errejón a mis testigos. De nada", o "Se llama extorsión chiqui, su testimonio es nulo. Da igual lo que digan". Según la defensa del exdiputado, estas publicaciones son "expresiones calumniosas, con clara trascendencia penal, que se exponen de forma reiterada y pública y que han sido leídas por miles de personas a través de la red social X ".

Errejón pedía una rectificación y 10.000 euros de indemnización

En su escrito, la defensa de Errejón subraya que los testigos negaron haber sido extorsionados. Soraya "negó ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid haber hablado jamás con Errejón", mientras que Borja "manifestó judicialmente que él mismo tomó la iniciativa de contactar con Errejón por correo electrónico".

El cofundador de Podemos y exlíder de Más País solicitaba que Mouliaá reconociera los hechos, retirara las publicaciones, se abstuviera de publicar nuevos mensajes en el mismo sentido y le indemnizara con 10.000 euros por daños y perjuicios. La ausencia de la actriz de acudir al acto deja ahora abierto el camino judicial para que Íñigo Errejón formalice su querella por calumnias.

