Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Canarias

Encuentran un cadáver en descomposición en Las Palmas de Gran Canaria

El cuerpo sin vida fue hallado en una zona rocosa de difícil acceso.

Ambulancia de Transporte No urgente del Gobierno de Canarias. Paros de 3 horas el 14 de Marzo de 2018

Ambulancia de Transporte No urgente del Gobierno de Canarias. Paros de 3 horas el 14 de Marzo de 2018gobiernodecanarias.org

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

Un guardia civil de permiso ha encontrado un cadáver en descomposición en la escollera de Las Palmas de Gran Canaria, según ha confirmado este viernes a EFE la Policía Nacional.

El cuerpo sin vida fue hallado en una zona rocosa de difícil acceso junto a un teléfono móvil y un pasaporte con manchas de sangre. El cuerpo fue encontrado a la altura de la calle Munguía de la capital grancanaria. El aviso fue dado cuando se encontraba paseando por la zona, según 'Las Provincias'. El mal olor procedente de las rocas alertó al agente que, al fijarse en los tetrápodos, descubrió restos de sangre. Metros mas adelante encontró un pasaporte junto a un teléfono móvil. Al asomarse a las piedras, encontró el cuerpo sin vida.

Homicidios y efectivos de Policía científica siguen investigando para tratar de esclarecer lo sucedido.

El cuerpo presenta signos de violencia, aunque todas las hipótesis sobre las causas del fallecimiento están abiertas. Será la autopsia la que indica si fue una caída accidental o por la implicación de terceras personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un pesquero gallego

Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de algún vecino

Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de algún vecino: "Creía que era un espejo"

Coche de la Guardia Civil.

Detenida una mujer en Pontevedra por presuntamente vender imágenes sexuales de su hija menor de edad

El periodista agredido
Navarra

El periodista herido en el acto anunciado por Vito Quiles en Navarra: "Corría asustado porque perdí la visión del ojo derecho"

Ambulancia de Transporte No urgente del Gobierno de Canarias. Paros de 3 horas el 14 de Marzo de 2018
Canarias

Encuentran un cadáver en descomposición en Las Palmas de Gran Canaria

La actriz Elisa Mouliaá llega a los Juzgados de Plaza de Castilla para entregar su teléfono móvil
Caso Errejón

Mouliaá rechaza conciliar con Errejón y le deja vía libre para querellarse por acusarle de extorsión

La actriz no comparece en el acto de conciliación convocado por el exdiputado, que le acusa de haberle atribuido falsamente un delito de extorsión en redes sociales. Ahora, Errejón podrá presentar una querella.

La artista gaditana Leo Power se hace viral reivindicando los "tosantos" con su canción "tanquillos de Halloween"
Vídeo viral

La artista gaditana Leo Power se hace viral reivindicando los "tosantos" con su canción "tanquillos de Halloween"

Los “Tanguillos de Halloween” de Leo Power se vuelven virales por su ingeniosa crítica a la globalización cultural y su defensa de las tradiciones gaditanas.

Málaga.- Turismo.- Ayuntamiento de Mijas apuesta por un modelo turístico "equilibrado y con visión de futuro"

Detenidos dos hombres por asaltar y causar graves lesiones a una anciana en su vivienda de Mijas

Campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería)

Un muerto y un herido grave en una explosión en la base militar de La Legión en Viator, Almería

Imagen de los destrozos provocados por el tornado en Gibraleón, Huelva

Muere el hombre herido al caerle encima una terraza por un tornado en Gibraleón, Huelva

Publicidad