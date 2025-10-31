Encuentran un cadáver en descomposición en Las Palmas de Gran Canaria

Un guardia civil de permiso ha encontrado un cadáver en descomposición en la escollera de Las Palmas de Gran Canaria, según ha confirmado este viernes a EFE la Policía Nacional.

El cuerpo sin vida fue hallado en una zona rocosa de difícil acceso junto a un teléfono móvil y un pasaporte con manchas de sangre. El cuerpo fue encontrado a la altura de la calle Munguía de la capital grancanaria. El aviso fue dado cuando se encontraba paseando por la zona, según 'Las Provincias'. El mal olor procedente de las rocas alertó al agente que, al fijarse en los tetrápodos, descubrió restos de sangre. Metros mas adelante encontró un pasaporte junto a un teléfono móvil. Al asomarse a las piedras, encontró el cuerpo sin vida.

Homicidios y efectivos de Policía científica siguen investigando para tratar de esclarecer lo sucedido.

El cuerpo presenta signos de violencia, aunque todas las hipótesis sobre las causas del fallecimiento están abiertas. Será la autopsia la que indica si fue una caída accidental o por la implicación de terceras personas.

