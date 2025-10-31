Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Efemérides de hoy 31 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 31 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 31 de octubre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

El 31 de octubre de 2010, Brasil hace historia al elegir a Dilma Rousseff como presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la jefatura del Estado en el país. La candidata del Partido de los Trabajadores, sucesora política de Luiz Inácio Lula da Silva, obtiene la victoria en la segunda vuelta con más del 55% de los votos, frente a su rival José Serra. La jornada electoral, marcada por una alta participación ciudadana, consolida la continuidad del proyecto político iniciado por Lula, centrado en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento económico.

La elección de Rousseff no solo representó un cambio simbólico en la política brasileña, sino también un desafío histórico: liderar la octava economía mundial en un contexto de crecimiento sostenido y tensiones sociales. En su primer discurso como presidenta electa, Rousseff prometió gobernar con transparencia, combatir la corrupción y mantener los avances sociales logrados en la última década. Con este resultado, Brasil reafirmó su papel como potencia emergente y envió un mensaje de apertura e inclusión en la esfera política latinoamericana.

Un 31 de octubre, pero de 1517, Martín Lutero clava en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg sus célebres 95 tesis, un documento que denunciaba la venta de indulgencias por parte de la Iglesia de Roma y cuestionaba prácticas que consideraba contrarias al espíritu cristiano. Este acto, concebido inicialmente como una invitación al debate teológico, se convirtió en el detonante de la Reforma protestante, un movimiento que transformó la estructura religiosa, política y cultural de Europa. La publicación de las tesis marcó el inicio de una ruptura histórica que daría lugar a nuevas confesiones cristianas y a profundas reformas en la Iglesia católica.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 31 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 31 de octubre?

1541.- En Roma, es descubierto oficialmente el mural 'El Juicio Final' realizado al fresco por Miguel Ángel para decorar el ábside de la Capilla Sixtina.

1794.- El físico británico John Dalton descubre el daltonismo.

1900.- Se matricula en España el primer automóvil, en Santa Catalina, Mallorca.

1918.- Se disuelve el imperio Austrohúngaro tras la revolución y Carlos I abdica de la Corona.

1950.- Una comisión de Naciones Unidas revoca el acuerdo de 1946 que recomendaba la retirada de embajadores de Madrid y la exclusión de España de los organismos técnicos internacionales.

1975.- El grupo británico Queen publica la canción 'Bohemian Rhapsody'.

1978.- Las Cortes Generales de España aprueban la Constitución.

1982.- El papa Juan Pablo II llega a Madrid, en la primera visita de un pontífice a España.

1984.- La primera ministra india, Indira Gandhi, es asesinada por dos guardias 'sijs' de su seguridad personal.

1986.- El Gobierno de España rehabilita a los militares de la Unión Militar Democrática (UMD), expulsados en 1976 del Ejército al demandar el establecimiento de un régimen democrático.

2017.- El Tribunal Constitucional español suspende por unanimidad la declaración de independencia de Cataluña.

¿Quién nació el 31 de octubre?

1903.- María Teresa León, escritora.

1930.- Michael Collins, astronauta estadounidense.

1937.- María Rosa Orad, 'María Rosa', bailaora española.

1950.- Nora Isabel de Liechtenstein, princesa de Liechtenstein.

1964.- Marco Van Basten, futbolista holandés.

1976.- José María Gutiérrez 'Guti', futbolista español.

2005.- Leonor de Borbón Ortiz, princesa de España.

¿Quién murió el 31 de octubre?

1945.- Ignacio Zuloaga, pintor español.

1969.- Lola Membrives, actriz española nacida en Argentina.

1993.- Federico Fellini, cineasta italiano.

1993.- River Phoenix, actor.

2010.- Carla Duval, actriz española.

2020.- Sean Connery, actor y productor británico.

2021.- Manuel Ángel Mart, cantante español, líder de la banda 'Estirpe'.

¿Qué se celebra el 31 de octubre?

Hoy, 31 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ahorro y Halloween.

Horóscopo del 31 de octubre

Los nacidos el 31 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre, se celebran los santos Antonino de Milán, Froilán de Fosses, Quintín de Vermand y Alonso Rodríguez.

