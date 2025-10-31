Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Vídeo viral

La artista gaditana Leo Power se hace viral reivindicando los "tosantos" con su canción "tanquillos de Halloween"

Los “Tanguillos de Halloween” de Leo Power se vuelven virales por su ingeniosa crítica a la globalización cultural y su defensa de las tradiciones gaditanas.

La artista gaditana Leo Power se hace viral reivindicando los "tosantos" con su canción "tanquillos de Halloween"

La artista gaditana Leo Power se hace viral reivindicando los "tosantos" con su canción "tanquillos de Halloween"

Publicidad

Natalia Fondevila
Publicado:

En Cádiz, el miedo no da miedo: da risa. Esa es la filosofía que ha vuelto a demostrar Leo Power. Detrás de ese nombre artístico se esconde la artista gaditana Leonor Iglesias Reyes. Se ha vuelto viral en redes sociales con su nueva creación, Tanguillos deHalloween, una composición que mezcla de humor, ironía y amor por las tradiciones locales. En apenas unos días, la pieza se ha convertido en una especie de himno espontáneo contra la invasión de calabazas, disfraces y telarañas, reivindicando una fiesta tan gaditana como los “Tosantos”.

La letra, escrita con el desparpajo propio del Carnaval gaditano, contrapone el folclore local al espectáculo global con versos que no dejan indiferente: “Déjate de caninas, de bichos, de telarañas y de calabazas, que lo nuestro son dos coloretes, tanguillo y roetes, que tiene más gracia”. Un guiño costumbrista que recuerda que, mientras medio mundo se disfraza de monstruos, en Cádiz se celebra la vida con arte, ironía y castañas asadas en los mercados.

Pero bajo la risa hay también una crítica. Leo Power retrata a una ciudad donde los verdaderos sustos no vienen de ultratumba, sino de los precios de la vivienda y la precariedad. “Aquí en Cádiz si quieres asustarte, mejor te disfrazas, pero de hipoteca”, canta, en un verso que ha sido compartido miles de veces por usuarios que ven en él una radiografía exacta de la realidad gaditana. La autora convierte así el tanguillo en una crónica social que, entre carcajadas, denuncia la turistificación y el encarecimiento que vacían los barrios.

Sin embargo, su mensaje no es amargo. La pieza respira respeto por las tradiciones ajenas. El estribillo lo resume todo con ritmo de chirigota: “¡Enga ya, Halloween! Que esas cosas no son las de aquí. ¡Enga ya, truco o trato! Que nosotros somos de Tosantos”. Entre calabacines disfrazados y carcajadas colectivas, Cádiz vuelve a demostrar que su mejor arma frente al miedo sigue siendo la guasa

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La nueva manada de Pamplona asaltó a la joven cuando volvía de fiesta: la violaron y la dejaron semiinconsciente tras robarle el móvil y el bolso

Vehículos de la Policía Municipal de Pamplona

Publicidad

Sociedad

La actriz Elisa Mouliaá llega a los Juzgados de Plaza de Castilla para entregar su teléfono móvil

Mouliaá rechaza conciliar con Errejón y le deja vía libre para querellarse por acusarle de extorsión

La artista gaditana Leo Power se hace viral reivindicando los "tosantos" con su canción "tanquillos de Halloween"

La artista gaditana Leo Power se hace viral reivindicando los "tosantos" con su canción "tanquillos de Halloween"

Málaga.- Turismo.- Ayuntamiento de Mijas apuesta por un modelo turístico "equilibrado y con visión de futuro"

Detenidos dos hombres por asaltar y causar graves lesiones a una anciana en su vivienda de Mijas

Campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería)
ALMERÍA

Un muerto y un herido grave en una explosión en la base militar de La Legión en Viator, Almería

Imagen de los destrozos provocados por el tornado en Gibraleón, Huelva
Temporal

Muere el hombre herido al caerle encima una terraza por un tornado en Gibraleón, Huelva

Lince ibérico blanco
Lince ibérico

El "lince ibérico blanco" de Jaén no es una especie albina: su cambio de color se debe al estrés

La imagen del felino de pelaje banco captada en los montes de Jaén se ha viralizado en redes, pero los expertos del Proyecto Lince confirman que se trata de una despigmentación temporal y reversible provocada por estrés.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Detenido por abusos

Detenido un médico en Gran Canaria por abusos sexuales a pacientes

Dos jóvenes denuncian tocamientos inapropiados durante la consulta. La Policía Nacional ha detenido en Telde, Gran Canaria, a un médico de un centro privado acusado de abusar sexualmente de, al menos, dos mujeres jóvenes que acudieron a su consulta como pacientes.

Pillan a un pasajero con más de 20.000 medicamentos en el equipaje

Pillan a un pasajero con más de 20.000 medicamentos en el equipaje

intervención de los Bomberos en Reus

Tres heridos y treinta vecinos desalojados en un incendio en un piso de Reus

Una joven de 24 años, en estado grave tras caer de una bicicleta en el túnel de Santa María de la Cabeza en Madrid

Una joven de 24 años, en estado grave tras caer de una bicicleta en el túnel de Santa María de la Cabeza en Madrid

Publicidad