Detenidos dos hombres por asaltar y causar graves lesiones a una anciana en su vivienda de Mijas

La víctima, de 80 años, fue brutalmente golpeada durante el robo, ocurrido el pasado mes de marzo, y tuvo que ser operada de urgencia tras sufrir varios traumatismos. Los presuntos autores, de 49 y 42 años, han sido detenidos en el marco de la operación ‘Volcán’.

EUROPAPRESS

Rocío Luque
Publicado:

La calma de la madrugada en Mijas se vio rota por un violento asalto que dejó graves secuelas. En la noche del 18 al 19 de marzo, una mujer de 80 años, que vivía sola, fue víctima de un brutal robo cuando dos hombres irrumpieron en su vivienda. Los asaltantes escalaron el muro perimetral para acceder al interior y, una vez dentro, la golpearon con extrema violencia para obligarla a entregar objetos de valor. Tras la agresión, la dejaron tendida en el suelo, sin posibilidad de moverse ni pedir ayuda.

Fue su hijo, que la visitaba con frecuencia, quien al día siguiente descubrió la escena y alertó de inmediato a los servicios de emergencia. La anciana fue trasladada a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron la gravedad de las lesiones: traumatismos craneoencefálico, facial y cervical, que requirieron una intervención quirúrgica urgente.

La Guardia Civil abrió una investigación minuciosa dentro de la operación ‘Volcán’, que finalmente ha permitido identificar y detener a los presuntos autores. El primero de ellos, un hombre de 49 años, fue arrestado y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Fuengirola, que decretó su ingreso en prisión. El segundo implicado, de 42 años, fue igualmente identificado y se encontraba ya cumpliendo condena por otros delitos.

Con estas detenciones, la Guardia Civil da por esclarecido un suceso que generó una gran conmoción en la localidad.

