Los mossos preparan un dispositivo de máximos ante el temor a nuevos disturbios por Halloween en Barcelona

Esta vez, las autoridades quieren estar preparadas. Según fuentes policiales, se establecerán controles e identificaciones por toda la ciudad, en el transporte público y especialmente en el centro, donde se han convocado las concentraciones. El objetivo es evitar altercados y actos vandálicos como los registrados el pasado fin de semana en el centro de la ciudad durante las protestas convocadas por la plataforma anónima ‘Blocus’.

La alerta se sitúa en el nivel 4 de manifestación, una situación que no se daba desde el año 2021, cuando tuvieron lugar las concentraciones para pedir la libertad del rapero Pablo Hasél.

La coincidencia con Halloween añade una dificultad al dispositivo, ya que algunos participantes podrían acudir disfrazados. Los agentes realizarán registros y requisarán aquellos objetos que puedan utilizarse para provocar incidentes.

La policía contempla distintas fases de actuación en función de cómo evolucione la situación y espera no tener que llegar a los escenarios de mayor intervención. El operativo se desarrollará en coordinación con Bomberos, Emergencias, Guardia Urbana y Ayuntamiento (que ya planea retirar mobiliario urbano para evitar que pueda ser utilizado como arma arrojadiza). También se activarán servicios de seguridad privada y los centros de coordinación operativa (CECOR).

Las principales concentraciones están previstas a las cinco de la tarde en plaza Catalunya y el paseo Lluís Companys, y a las ocho en paseo de Gràcia.

Los comercios, en alerta

Mientras tanto, los comerciantes del centro se preparan para una nueva jornada de incertidumbre. Muchos prevén reforzar la protección de sus establecimientos y organizar turnos de vigilancia hasta la madrugada, aunque no quieren renunciar a una de las fechas de mayor actividad comercial del año.

Algunos negocios, sin embargo, contemplan cerrar y bajar la persiana si comienzan los episodios violentos. Muchos de los que sufrieron los últimos disturbios no se han recuperado aún del susto ni de los daños y temen tener que enfrentarse a nuevos saqueos.

Desde los mossos han trasladado un mensaje de normalidad y tranquilidad a los comercios y aseguran que no se les pedirá que cierren preventivamente, aunque recomiendan actuar con prudencia y bajar las persianas si se producen altercados violentos.

La realidad de Blocus

Los agentes alertan de que Blocus no es un movimiento, ya que no tiene una ideología ni una organización. Incluso su cartelería tiene incongruencias: esteladas, textos en castellano, símbolos anarquistas, la corona de Rey de Reyes de los Latin Kings y palabras latinas como «prender». Aseguran que se trata de un fenómeno nuevo e inesperado que ha imitado los actos violentos ocurridos en Francia, al que muchos jóvenes se han unido por el FOMO (fear of missing out), es decir, el miedo a perderse algo.