Encuentran el cadáver de un hombre semisumergido en la playa de Las Teresitas en Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha recuperado de la orilla de la playa el cuerpo de un hombre que yacía en la arena semisumergido. El aviso lo dio un usuario de dicha playa que se encontraba dando un paseo por la orilla cuando vio algo parecido a un cuerpo que flotaba en el agua. Los agentes municipales se desplazaron al lugar rápidamente y confirmaron que se trataba de un hombre y que se encontraba sin vida. El cadáver se encontraba junto al espigón de la playa, en la bocana norte, al final de la misma.

Según ha confirmado la Policía Nacional se trata de un hombre de avanzada edad. Algunos testigos presenciales aseguran que el hombre estaba vestido y llevaba a la espalda una mochila. El cuerpo se encontró semisumergido en el agua. Se da la circunstancia de que a primera hora de la mañana la marea estaba muy baja, por lo que el cadáver podría llevar varias horas en el agua y ha podido salir a flote durante la bajamar. Hasta el momento poco se sabe de las causas de la muerte.

Durante toda la mañana, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional han trabajado en la zona desde tierra para tratar de recabar todas las pruebas posibles con el fin de esclarecer esta muerte de la que poco se sabe hasta ahora. Al mismo tiempo una patrulla del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEOS) de la Guardia Civil se ha encargado de buscar pruebas en el agua.

A lo largo de varias horas, los investigadores han permanecido en el lugar hasta que el juez ha autorizado el levantamiento del cuerpo. Los agentes han acordonado la zona para evitar que los curiosos de acercaran a la zona, dado que había una gran cantidad de bañistas en la playa este viernes por la mañana. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.