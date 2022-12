Los taxistas de Vigo recogen gratis a los ancianos de una residencia para que vean las luces de Navidad

Es una de las actividades más emotivas dentro del programa navideño de Vigo. Más de un centenar de mayores residentes en 16 residencias de la ciudad visitaron las luces navideñas que inundan las calles de la ciudad olívica. Lo han hecho gracias a la Central Radio Taxi y sus casi 40 conductores –algunos de ellos ataviados con disfraces de Papá Noel- que los han recogido en las puertas de los centros. Desde allí han comenzado un periplo que los ha llevado hasta la zona cero de la Navidad: el árbol de algo más de 35 metros de altura.

Unas de esas usuarias son María y Mercedes. Para María era el segundo año que participaba en esta iniciativa y dice que “hay muchísimas luces. Está muy bien”. Su compañera añade que la idea “es muy buena para que los mayores puedan salir un poco”. El trayecto lo hacen con Santiago, uno de los taxistas que apunta que este viaje es “lo menos que podemos hacer por estas personas”.

Con el grupo reunido en la Porta do Sol, las caras de emoción y de asombro se sucedían a la par que expresiones como “es impresionante”, “es lo nunca visto” o “me da mucha alegría ver esto” por parte de los protagonistas. También aprovecharon para mostrar el agradecimiento a sus conductores: “Si no llega a ser por ellos, tenemos que venir en bus y no venimos”, comenta una mujer.

Por su parte, el acalde de la ciudad, Abel Caballero, acudió a pie de árbol para saludar uno por uno a los asistentes. El regidor quiso lanzarles un mensaje: “Hemos puesto las luces especialmente para vosotros”. Unas luces, que para ellos, han sido un regalo de Navidad por adelantado.